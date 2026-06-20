二戰歷史爭議延燒 澤倫斯基幕僚長退還波蘭勳章

在波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）因二戰歷史爭議，撤銷烏克蘭總統澤倫斯基獲頒的波蘭最高榮譽後，澤倫斯基的幕僚長今天表示，他將退還一枚波蘭國家勳章。

路透社報導，在基輔當局集結盟友試圖迫使俄羅斯結束對烏克蘭戰爭之際，澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）幕僚長布達諾夫（Kyrylo Budanov）此舉恐加深這兩個親密戰略夥伴之間的外交裂痕。

納夫羅茨基昨天表示，澤倫斯基將一個軍事單位重新命名，以紀念被控屠殺波蘭人的二戰時期烏克蘭反抗軍後，他決定撤銷澤倫斯基獲頒的白鷹勳章（Orderof the White Eagle）。

布達諾夫今天表示，他將退還去年獲頒的波蘭共和國功績勳章黃金官佐十字勳章（Golden Officer's Crossof the Order of Merit of the Republic of Poland），以抗議這項被他形容為送給俄羅斯「禮物」的舉動。

他在社群媒體上寫道：「我們兩國擁有長久的關係，以及不同的歷史篇章，無論是英勇的還是悲慘的。然而，這應該是一個深刻反思的契機，而不是粗暴的政治投機。」

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）稍早稱納夫羅茨基的決定是「戰略錯誤」；而身為納夫羅茨基政治對手的波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）則敦促兩國領導人保持冷靜。