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黃志芳訪烏探路 無人機產業合作瞄準成本與技術優勢

聯合報／ 記者陳儷方／烏克蘭即時報導
貿協透過基輔台貿中心尋求台烏產業合作。貿協董事長黃志芳（中）表示，台烏雙方未來應該會有相當的合作空間。記者陳儷方／攝影
貿協透過基輔台貿中心尋求台烏產業合作。貿協董事長黃志芳（中）表示，台烏雙方未來應該會有相當的合作空間。記者陳儷方／攝影

台灣近年積極發展無人機產業，外貿協會董事長黃志芳率團訪問烏克蘭，也密訪無人機製造商，烏克蘭因為投入戰爭的需求，無人機技術先進且產業也蓬勃發展。黃志芳表示，這家無人機廠商也有使用到台灣的電子控制元件，評價台灣產品技術好，且性價比高，現在雙方交流雖少，但未來可望有機會合作。

黃志芳說，沃克蘭的無人機產業蓬勃發展，但是因為實際投入戰場的關係，他們對無人機需求量非常大，因此成本對他們而言，是很重要的考量因素，他告訴烏克蘭無人機廠商，在成本問題上，台灣很有競爭優勢。

黃志芳指出，這家無人機公司也有使用台灣高階零組件，特別是在電子控制元件上，使用後評價台灣的產品在技術及性價比方面表現很不錯，但雙方過去交流並不多。他認為將來可以有很多合作模式來解決烏克蘭的成本問題，台烏雙方未來應該有相當的合作空間。

黃志芳 無人機 外貿協會 烏克蘭 俄烏戰爭

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