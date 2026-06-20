黃志芳訪烏：看好烏克蘭STEM人才 有望加入台積電德國人才聯盟

貿協董事長黃志芳近日率團在烏克蘭進行產業交流，包括醫療、重建，以及科技、國防產業，烏克蘭的IT產業在過去十年中快速成長，黃志芳表示，烏克蘭憑藉其STEM（科學、 科技、工程、數學）教育基礎與工程人才優勢，有機會加入台積電在德國德勒斯登的人才聯盟。

黃志芳拜訪Lviv IT Cluster，關注烏克蘭科技產業發展近況，並與CEO Sviatoslav Kavetskyi等人對話，他表示，據他所知，烏克蘭政府除了在AI領域有野心之外，也計畫發展半導體，尤其烏克蘭傳統上在STEM教育方面表現非常出色，

黃志芳說，台灣的半導體公司台積電正在德國的德勒斯登投資，他們正在組建人才聯盟，以支持台積電在德勒斯登的運作，他認為烏克蘭完全有能力加入這項計畫，烏克蘭與台灣若能在半導體方面共同合作，可為兩國帶來更多的價值。

Kavetskyi提到，網路安全是烏克蘭目前非常關注的議題之一，他們是世界上遭受攻擊最多的國家之一；黃志芳認為台灣也是相同處境，不斷遭受來自大鄰國的網路攻擊。

貿協說明，烏克蘭IT產業有很好的軟體開發能力，特別是烏克蘭的資安系統，在烏俄戰爭下可抵禦俄羅斯駭客的入侵，同時又可以提供安全盼可信賴的銀行服務，值得借鏡。

黃志芳將此行任務設定為破冰並建立關係，他表示，回到台灣後將與台灣商界分享在烏克蘭的所見所聞，未來也許會舉辦商業培訓計畫。