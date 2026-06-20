台灣深化對烏克蘭醫療合作 友誼大樓與UNBROKEN園區串聯智慧醫療

台灣捐助「台灣友誼大樓」預計8月開張，將在烏克蘭西部城市利沃夫UNBROKEN醫療園區中，幫助烏克蘭在戰爭中受傷的軍人與百姓，進行重要的術後復健。貿協董事長黃志芳表示，UNBROKEN代表烏克蘭在戰火中的韌性，而台灣友誼大樓則是台灣支持烏克蘭的具體象徵，未來台灣將進一步以智慧醫療和醫療交流協助UNBROKEN發展。

友誼大樓原本是一棟舊的醫療建築，曾遭廢棄20年，經過重新改造後，用途及功能也跟著大轉變，這裡將成為以協助並復健因這場戰爭而受苦的平民及士兵。目前工程大約完成9成，預計近期即可完工並正式啟用。未來將負責友誼大樓營運的Andrii Nowosad為一名物理治療師，曾參與救治在烏俄戰爭中受傷的台灣志願者士兵。

Nowosad指出，在他們處理過最嚴重的案例中，主要是與士兵、軍人及武裝部隊成員相關的個案。許多患者失去肢體，並伴隨其他嚴重傷病，其中最嚴重的問題之一仍然是心理健康方面的困擾。

黃志芳表示，除了興建台灣友誼大樓外，未來更重要的是引進醫療科技與醫療服務。在參觀完UNBROKEN後，他說，UNBROKEN醫院幾乎是烏克蘭這個國家在戰火下的精神象徵，從醫療、治療、照顧、復健、心理治療的設施非常完善。

團隊去年參與台灣精品「Go Healthy with Taiwan」計畫，獲得全球第三名，台灣也透過相關計畫協助院區改善資訊設備。由於UNBROKEN團隊曾多次訪台，對台灣醫療水準與設備留下深刻印象，未來可望進一步深化合作。

黃志芳說，貿協主辦的台北國際醫療展Medical Taiwan即將登場，未來將透過展會平台，協助引進更多台灣醫療資源及教學醫院與UNBROKEN合作，而智慧醫療更將是雙方合作的重要方向，22日在華沙舉行的台灣形象展將會設置智慧醫療館，並邀請利沃夫市政府官員及烏克蘭醫界人士參訪，進一步推動台烏醫療交流與合作。