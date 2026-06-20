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戰火催生科技轉型…利沃夫國防科技崛起 台灣布局烏克蘭重建合作

聯合報／ 記者陳儷方／烏克蘭即時報導
利沃夫市長Andriy Sodovyy（左）與貿協董事長黃志芳展開對話，在戰火與重建需求交織之下，台烏產業合作成為此次交流焦點。記者陳儷方／攝影
利沃夫市長Andriy Sodovyy（左）與貿協董事長黃志芳展開對話，在戰火與重建需求交織之下，台烏產業合作成為此次交流焦點。記者陳儷方／攝影

烏俄戰爭進行至今四年多，近期雙方展開大規模的無人機轟炸，而無人機加入戰場，正在改變現代戰爭型態。利沃夫市長Andriy Sodovyy表示，無人機確實扭轉了這場戰爭的格局，在烏俄戰爭爆發後，原本作為烏克蘭IT產業聚落的利沃夫，迅速轉型為國防科技聚落，投入具高度創新性的無人機與反無人機系統研發。

利沃夫位於烏克蘭西部，雖然遠離主要戰事區域烏東，但城市仍遭戰火波及。二個月前，利沃夫遭遇猛烈轟炸，古老的Church Santa Andri歷史建築群遭到摧毀，距離市中心市政廳僅約200公尺；面對歷史建築受損，利沃夫邀請曾參與巴黎聖母院修復工作的法國團隊協助修復。

在戰火與重建需求交織之下，台烏產業合作成為此次交流焦點。中華民國對外貿易發展協會（簡稱貿協）董事長黃志芳近日率團訪問利沃夫，將關注重點放在戰爭下產生的新型產業需求，以及台灣與烏克蘭未來合作的可能性。黃志芳表示，此行除了表達台灣社會對烏克蘭的關心與支持，更重要的是了解烏克蘭如何在戰爭壓力下維持城市運作，並尋找未來在科技、產業與重建領域的合作機會。

利沃夫與烏俄戰爭前線有一大段距離，因此被俄羅斯空襲的次數及頻率較首都基輔少很多，近期吸引很多歐洲企業到此投資。

對利沃夫而言，戰爭迫使城市重新思考產業定位。Sodovyy指出，過去利沃夫擁有完整的IT產業聚落，聚集大量科技人才，有4萬名工程師投入相關領域；戰爭爆發後，這些原本投入軟體與資訊服務的能量，開始轉向國防科技研發，形成新的產業方向。

「我們把原本的IT產業聚落轉型為國防科技聚落。」Sodovyy表示，現在有許多利沃夫企業投入軍事相關研發，包括無人機與反無人機技術，而創新能力已成為城市面對危機的重要力量。

黃志芳指出，台灣擁有成熟的產業平台與國際合作經驗，未來希望能在烏克蘭重建過程中，發揮台灣產業優勢，從醫療、科技、經貿與產業合作等面向，尋找雙方互利的合作模式。

Sodovyy強調，台灣的科技經驗對烏克蘭具有重要價值，而利沃夫在戰爭中累積的城市韌性，同樣值得與台灣交流。他表示，台烏之間並非只有單向合作，而是雙方在不同領域分享經驗。

除了無人機與國防科技，醫療也是此次交流的重要議題。Sodovyy表示，利沃夫推動「Unbroken」醫療計畫，在戰爭期間協助傷員救治、復健與後續照護，利沃夫目前承擔大量來自前線的人員安置與醫療支援工作，而台灣在醫療領域展現出的能力，也讓他留下深刻印象。

此外，利沃夫市與高雄市是姐妹市，Sodovyy表示，高雄在智慧城市治理方面具有優勢，而利沃夫則在IT與創新領域累積經驗，期待未來還能再次來台至高雄訪問，向高雄市長展示利沃夫在國防科技、醫療領域的經驗，以及創新發展方向的成果，進一步深化雙方交流合作。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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