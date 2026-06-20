美日部隊開始大規模訓練 市民團體要求停止

日本與美軍今天啟動聚焦日本西南區域離島防衛的「堅毅之龍」聯合訓練，將演練部署與搬運陸基反艦飛彈等裝備。而訓練適逢悼念沖繩戰役的紀念日，引發多個市民團體抗議。

「日本經濟新聞」報導，日本陸上自衛隊與美軍今天在熊本縣的陸上自衛隊健軍駐屯地舉行開幕式。這次的「堅毅之龍」（Resolute Dragon）訓練將為期到本月30日，日本與美國將投入約9600人參與。

日本大分縣的日出生台演習場將投入「16式機動戰鬥車」等裝備。此外，演習也將部署「88式陸基反艦飛彈」與「12式陸基反艦飛彈」的發射裝置，以模擬阻止敵方登陸。

日本陸上自衛隊今年3月在日本國內兩處，首度配備能打擊對手攻擊據點的長程飛彈，當作「反擊能力」（敵基地攻擊能力），分別為熊本縣健軍駐屯地的「25式陸基反艦飛彈」以及靜岡縣富士駐屯地的「25式高速滑空彈」。

這次訓練內容包含在健軍駐屯地演練指揮運用「反擊能力」。而操作「25式陸基反艦飛彈」與「25式高速滑空彈」的自衛隊員也將參與演習。

此外，雙方也將演練把飛彈裝置運到日本離島，會以陸上自衛隊為主的自衛隊海上運輸群的運輸艦，運送「12式陸基反艦飛彈」的發射器到鹿兒島縣的奄美大島，並在奄美大島內確認安裝飛彈燃料的流程。

琉球放送（RBC）與沖繩電視台（OTV）報導，這次「堅毅之龍」訓練為期10天，演習地點橫跨九州地區與沖繩等地。而陸上自衛隊的魚鷹型運輸機預計首度飛往宮古島，以演練搬運災害的傷患。

而演習適逢「沖繩慰靈日」也引發多個市民團體不滿。

包含「再也不要沖繩戰爭 生命是珍寶之會」在內，超過10個市民團體彙整要求停止訓練的連署，並於本月18日向沖繩防衛局提交致給日相高市早苗等官員的陳情書。

參與連署的「再也不要沖繩戰爭 生命是珍寶之會」事務局長新垣邦雄表示，訓練適逢「沖繩慰靈日」，「甚至聽說慰靈之日在沖繩的白堤（White Beach）也有訓練，這樣的訓練踐踏了縣民的感受，絕不允許。」

日本沖繩縣在二次大戰尾聲爆發慘烈陸上戰役，當年許多沖繩居民被捲入戰事，死亡人數逾20萬人，平均每4名沖繩縣民就有1人死亡。沖繩縣政府把舊日本軍隊組織性戰鬥結束的6月23日定為「沖繩慰靈日」。