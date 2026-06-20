烏克蘭利維夫市長邀陳其邁訪問 盼深化醫療教育等合作

俄烏戰事邁入第5年，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳19日率團拜會利維夫市長薩多維。薩多維表示，烏克蘭民眾長期生活在空襲警報威脅下，仍展現高度韌性；盼台灣從中借鏡，並邀請高雄市長陳其邁訪問利維夫。

黃志芳表示，感謝薩多維（Andriy Sadovyy）接待訪團。此行除傳達台灣社會對烏克蘭的支持與善意，也希望了解烏克蘭在戰爭壓力下如何展現城市韌性，以及政府與民間志工組織如何協力運作，建立具韌性的社會體系。

黃志芳指出，台灣盼在烏克蘭重建過程扮演積極角色，展現Taiwan Can Help精神，並期待此次交流進一步促進雙方未來在經貿等領域的合作。

薩多維接待訪團時表示，俄烏戰爭爆發前，利維夫（Lviv）每年吸引近250萬名遊客；戰爭爆發後，利維夫成為約1.5萬名烏克蘭國內流離失所者的避風港，目前也有約5.8萬名利維夫市民在前線服役。

談及戰爭對城市的衝擊，薩多維表示，俄羅斯持續對烏克蘭各地發動攻擊，利維夫每天都會響起防空警報。「我們每天都要進入防空洞避難，但離開防空洞後，仍然繼續正常生活。」

他舉例說，3月底利維夫遭空襲，列入聯合國教科文組織世界遺產的利維夫歷史中心部分建築受損，包括伯納丁修道院（Bernardine Monastery）周邊設施。救援人員隨即投入修復與善後工作，事件未造成任何人員傷亡。

薩多維表示，利維夫市政府目前將約兩成預算用於支援前線，包括採購軍事裝備及支援無人機與反無人機系統研發，同時設立復健中心與心理健康中心，協助受傷軍人及平民接受治療。

他指出，俄軍多次攻擊烏克蘭能源基礎設施，導致各地曾出現停電，因此利維夫已提升城市韌性，包括讓全市交通號誌在停電時持續運作，並在約3000處防空避難設施中，有一半備有柴火等應急物資。

薩多維認為，這些經驗對台灣有參考價值，且無法單靠網路資訊充分理解，必須與當地居民交流，才能真正體會韌性的意義。

他表示：「我們必須展現力量。俄羅斯只理解力量，正如所有極權國家一樣。但我們熱愛民主，也捍衛民主，因此明天的我們必須比今天更強大。」

目前利維夫與高雄市，以及英國大曼徹斯特、利物浦城市區，法國坎城、挪威奧斯陸、波蘭熱舒夫（Rzeszów）等9個城市，共同參與「完整城市網絡」（Unbroken Cities Network）計畫。

薩多維並肯定台灣醫療體系品質，回憶先前訪問高雄的經驗，表示雙方已同意深化合作，利維夫也準備分享國防、醫療及教育等領域的創新技術與經驗。

他說：「我的大門與我的心都向你們敞開，請向高雄市長轉達我的邀請。」

薩多維於2024年底曾拜會高雄市長陳其邁，雙方簽署加入「完整城市網絡」意向書，象徵高雄支持和平理念及建立互助網絡的目標。該計畫旨在協助遭受戰爭創傷的城市與居民，高雄是首個加入此計畫的亞洲城市。