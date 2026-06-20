反政府示威逾月經濟癱瘓 玻利維亞總統宣布緊急狀態

玻利維亞反政府示威延燒1個多月，導致經濟陷入癱瘓。總統巴斯今天清晨宣布國家進入緊急狀態，此舉能讓軍隊進行更廣泛部署，以恢復全國秩序與穩定。

綜合法新社和路透社報導，玻利維亞總統巴斯（Rodrigo Paz）發表電視演說指出：「在用盡所有對話途徑、與訴求合理者達成協議，並識別出企圖破壞玻利維亞穩定的暴力分子之後，我們決定宣布進入緊急狀態。」

此舉賦予巴斯更廣泛的憲法授權，以恢復秩序，例如派遣武裝部隊清除反政府抗議人士在多處設置的路障。

巴斯昨天與全國最大工會玻利維亞勞工中心（COB）達成協議，這是朝向解決這場已造成玻利維亞癱瘓50多天衝突邁出的一步。

行政首都拉巴斯（La Paz）遭抗議右翼總統巴斯的民眾封鎖道路，並在全國50多處地點設置路障，導致食物、燃料和藥品短缺。

巴斯在會議上表示：「我相信這對所有玻利維亞民眾來說是一線希望。如果我們想向前邁進，我們必須齊心協力。這裡沒有誰是主人，每個人都必須盡自己的一份力量。」

親商的巴斯去年11月上任時，玻利維亞正面臨嚴重的經濟危機，燃料與外匯極度短缺，通貨膨脹失控。他為了阻止外匯存底流失，取消已實施20年的燃料補貼，導致民怨四起，要求他下台的聲浪不斷。