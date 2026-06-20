快訊

升格二寶爸！大谷翔平發文報喜 曬嫩嬰照「謝謝來到這世界」

金孫宴席開百桌…印尼富商頂級人脈曝光 胡瓜看傻「頂級燕窩吃到飽」

不入軍營進監獄！不給罰錢了事 國防部擬修法「逃兵役、教召最少關1年」

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭直擊／戰火後方的利沃夫 滿溢著經濟轉型的希望

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／利沃夫20日電
邊境的另一面，烏克蘭要出境到波蘭的車陣同樣看不到盡頭。記者邱馨儀／攝影
邊境的另一面，烏克蘭要出境到波蘭的車陣同樣看不到盡頭。記者邱馨儀／攝影

外貿協會破天荒首次率媒體團進入正在戰爭的國度，雖然利沃夫距離東部戰線約1,000-1,300公里，離首都基輔約500多公里，為烏克蘭境內相對安全的大後方，但每隔一段時間，還是會遭受到來自俄羅斯的飛彈、無人機的攻擊。

也因此，媒體團從波蘭古城克拉克夫開車前往波蘭與烏克蘭邊境，通關的過城便充滿肅殺之氣，像是領隊一再提醒，進入海關後絕不可以拍照，並且一再地核對海關詢問時的說法，畢竟是戰地，隨時可能因為有任何疑慮而發生不可預知的事。

於是我們一行懷著戒慎恐懼的心情，一早不到8點就從飯店出發，在中午過後就抵達邊境，在海關前大排長龍的車輛等著海關逐一查驗，經過3個小時，終於過了第一個關口，從波蘭離境，緊鄰著的烏克蘭海關才是重頭戲。這次意外的是，當大家把準備好的簽證、存款證明、利沃夫市長的邀請函、記者證、基輔相關的邀請函，厚厚一疊資料備在手中，讓海關人員逐一查驗時，這次卻沒多說什麼，大約一個半小時就完成通過。後來才知道，利沃夫市已通知海關邀請台灣媒體一事，因而節省了許多時間。

於是，在我們終於進到烏克蘭地界時，距離早上踏出飯店大門，已經是9個小時之後的事了。而距離我們從台灣搭機，經法蘭克福轉克拉克夫，開始起算，一路奔忙，真的不是一件容易的事。

至於我們為什麼參訪利沃夫，因為利沃夫憑藉鄰近波蘭邊界與高速公路的樞紐優勢，成為理想的貨物集散地。近期吸引大量歐洲企業進駐投資，並積極推動多個新興工業區（如物流倉儲與免稅貨運區）的開發，促成產業聚落與供應鏈升級，帶動當地經濟轉型。

市長Andriy Sadovyi自2006年起擔任市長，推動UNBROKEN醫療園區與Formatsia Lviv工業區的建設。2024年底曾訪台，推動利沃夫與高雄市締結為姊妹市。外貿協會此行，主要是實地了解烏克蘭與利沃夫的實際狀況，正當外間對於烏克蘭重建商機一片看好時，外貿協會希望先建立交流的平台，以便台廠有意與烏克蘭企業合作。在此之前外貿協會位於基輔的辦事處並未撤離，也是希望在商機來臨之前，先為台灣的企業取得有利的機會。

等著要通過邊境、進入烏克蘭的車，長長的看不到盡頭。記者邱馨儀／攝影
等著要通過邊境、進入烏克蘭的車，長長的看不到盡頭。記者邱馨儀／攝影

經過近五個小時，終於從波蘭即將進入烏克蘭。記者邱馨儀／攝影
經過近五個小時，終於從波蘭即將進入烏克蘭。記者邱馨儀／攝影

從這裡開始就要進入海關。記者邱馨儀／攝影
從這裡開始就要進入海關。記者邱馨儀／攝影

必須是烏克蘭的車才能進到烏克蘭，這時候數據漫游通訊不良，得仰賴低軌衛星。記者邱馨儀／攝影
必須是烏克蘭的車才能進到烏克蘭，這時候數據漫游通訊不良，得仰賴低軌衛星。記者邱馨儀／攝影

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

反政府示威逾月經濟癱瘓 玻利維亞總統宣布緊急狀態

玻利維亞反政府示威延燒1個多月，導致經濟陷入癱瘓。總統巴斯今天清晨宣布國家進入緊急狀態，此舉能讓軍隊進行更廣泛部署，以恢...

黃志芳訪烏探路 無人機產業合作瞄準成本與技術優勢

台灣近年積極發展無人機產業，外貿協會董事長黃志芳率團訪問烏克蘭，也密訪無人機製造商，烏克蘭因為投入戰爭的需求，無人機技術先進且產業也蓬勃發展。黃志芳表示，這家無人機廠商也有使用到台灣的電子控制元件，評價台灣產品技術好，且性價比高，現在雙方交流雖少，但未來可望有機會合作。

黃志芳訪烏：看好烏克蘭STEM人才 有望加入台積電德國人才聯盟

貿協董事長黃志芳近日率團在烏克蘭進行產業交流，包括醫療、重建，以及科技、國防產業，烏克蘭的IT產業在過去十年中快速成長，黃志芳表示，烏克蘭憑藉其STEM（科學、 科技、工程、數學）教育基礎與工程人才優勢，有機會加入台積電在德國德勒斯登的人才聯盟。

台灣深化對烏克蘭醫療合作 友誼大樓與UNBROKEN園區串聯智慧醫療

台灣捐助「台灣友誼大樓」預計8月開張，將在烏克蘭西部城市利沃夫UNBROKEN醫療園區中，幫助烏克蘭在戰爭中受傷的軍人與百姓，進行重要的術後復健。貿協董事長黃志芳表示，UNBROKEN代表烏克蘭在戰火中的韌性，而台灣友誼大樓則是台灣支持烏克蘭的具體象徵，未來台灣將進一步以智慧醫療和醫療交流協助UNBROKEN發展。

戰火催生科技轉型…利沃夫國防科技崛起 台灣布局烏克蘭重建合作

烏俄戰爭進行至今四年多，近期雙方展開大規模的無人機轟炸，而無人機加入戰場，正在改變現代戰爭型態。利沃夫市長Andriy Sodovyy表示，無人機確實扭轉了這場戰爭的格局，在烏俄戰爭爆發後，原本作為烏克蘭IT產業聚落的利沃夫，迅速轉型為國防科技聚落，投入具高度創新性的無人機與反無人機系統研發。

烏克蘭直擊／戰火後方的利沃夫 滿溢著經濟轉型的希望

外貿協會破天荒首次率媒體團進入正在戰爭的國度，雖然利沃夫距離東部戰線約1,000-1,300公里，離首都基輔約500多公里，為烏克蘭境內相對安全的大後方，但每隔一段時間，還是會遭受到來自俄羅斯的飛彈、無人機的攻擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。