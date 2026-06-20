烏克蘭直擊／戰火後方的利沃夫 滿溢著經濟轉型的希望

外貿協會破天荒首次率媒體團進入正在戰爭的國度，雖然利沃夫距離東部戰線約1,000-1,300公里，離首都基輔約500多公里，為烏克蘭境內相對安全的大後方，但每隔一段時間，還是會遭受到來自俄羅斯的飛彈、無人機的攻擊。

也因此，媒體團從波蘭古城克拉克夫開車前往波蘭與烏克蘭邊境，通關的過城便充滿肅殺之氣，像是領隊一再提醒，進入海關後絕不可以拍照，並且一再地核對海關詢問時的說法，畢竟是戰地，隨時可能因為有任何疑慮而發生不可預知的事。

於是我們一行懷著戒慎恐懼的心情，一早不到8點就從飯店出發，在中午過後就抵達邊境，在海關前大排長龍的車輛等著海關逐一查驗，經過3個小時，終於過了第一個關口，從波蘭離境，緊鄰著的烏克蘭海關才是重頭戲。這次意外的是，當大家把準備好的簽證、存款證明、利沃夫市長的邀請函、記者證、基輔相關的邀請函，厚厚一疊資料備在手中，讓海關人員逐一查驗時，這次卻沒多說什麼，大約一個半小時就完成通過。後來才知道，利沃夫市已通知海關邀請台灣媒體一事，因而節省了許多時間。

於是，在我們終於進到烏克蘭地界時，距離早上踏出飯店大門，已經是9個小時之後的事了。而距離我們從台灣搭機，經法蘭克福轉克拉克夫，開始起算，一路奔忙，真的不是一件容易的事。

至於我們為什麼參訪利沃夫，因為利沃夫憑藉鄰近波蘭邊界與高速公路的樞紐優勢，成為理想的貨物集散地。近期吸引大量歐洲企業進駐投資，並積極推動多個新興工業區（如物流倉儲與免稅貨運區）的開發，促成產業聚落與供應鏈升級，帶動當地經濟轉型。

市長Andriy Sadovyi自2006年起擔任市長，推動UNBROKEN醫療園區與Formatsia Lviv工業區的建設。2024年底曾訪台，推動利沃夫與高雄市締結為姊妹市。外貿協會此行，主要是實地了解烏克蘭與利沃夫的實際狀況，正當外間對於烏克蘭重建商機一片看好時，外貿協會希望先建立交流的平台，以便台廠有意與烏克蘭企業合作。在此之前外貿協會位於基輔的辦事處並未撤離，也是希望在商機來臨之前，先為台灣的企業取得有利的機會。

等著要通過邊境、進入烏克蘭的車，長長的看不到盡頭。記者邱馨儀／攝影

經過近五個小時，終於從波蘭即將進入烏克蘭。記者邱馨儀／攝影

從這裡開始就要進入海關。記者邱馨儀／攝影