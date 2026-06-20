戰火下的烏克蘭 看似平靜卻充滿悲傷的氛圍

通過海關之後進入烏克蘭，其實看起來與其他東歐國的鄉村景觀並沒有太大的差別，除了路上車子不多、路況不算好之外，感覺不出有太大的不同，再進入到利沃夫，就如同市長Andriy Sadovyi所說的，學生該上課還是要上課，市民生活還是要生活，甚至古城區裡街道、餐廳、酒吧，到處可見年輕人、年長者自在的生活著，甚至因為特殊時期，治安可能更好了，一直到子夜，路上行人仍然自在的散步著，沒有其他歐洲國家的治安問題。

利沃夫的城市氛圍至此都還看不到戰火造成的衝擊，如果不是進入烏克蘭之前被告知要下載App，以便在俄羅斯無人機、飛彈來襲時，可以接獲警報，快速進入防空洞，如果不是親眼看到中午時分載著陣亡兵士的靈車通過市政府，市長、市民哀戚的致意，如果不是看到烈士墓園裡滿滿的鮮花與旗幟，在戰前這裡還只有零星的幾座，那真的會以為利沃夫和其他東歐國家的城市並無二致。

再到利沃夫的UNBROKEN醫療園區，這個園區涵蓋綜合醫院、兒童醫院、復健中心、手術大樓與義肢工廠等，提供全面的戰傷醫療與術後復健服務，看到太多年輕的臉孔因為戰火失去手、腳坐在輪椅上，或者努力的復健，希望藉由義肢讓自己可以正常生活，戰爭的殘酷終究造成太多的悲劇。

在UNBROKEN院區，有各色各樣的病患，院方的人提醒，可以拍設備、可以拍建築物，但不要拍病患，其中有一位年輕患者願意受訪，微笑地說起他的傷，以及希望之後還是回到戰場，再為國家效力。

或許就如Andriy Sadovyi說的：烏克蘭的歷史學家說，在我們的歷史書中，這場戰爭的名稱將是烏克蘭獨立戰爭。即使在我們宣布烏克蘭獨立30年後，我們也應該稱之為烏克蘭獨立戰爭，因為俄羅斯想要占領我們整個國家，而不僅僅是頓巴斯或部分地區。

軍人靈車通過市政府，市長與民眾肅立致意。記者邱馨儀／攝影

即使如此，一般民眾仍努力的正常生活。記者邱馨儀／攝影

康復後還想回戰場的年輕軍人記者邱馨儀／攝影

院區的設備協助傷者復健。記者邱馨儀／攝影