外貿協會參訪烏克蘭利沃夫市 黃志芳盼台廠進一步合作

外貿協會首次帶團參訪烏克蘭利沃夫市政府，外貿協會董事長黃志芳期望在烏克蘭重建的過程當中，台灣能扮演積極的角色，後續並將媒合台灣廠商與烏克蘭進一步建立合作關係，烏克蘭快速發展的無人機產業目前已採取多家台灣相關廠商的關鍵零組件，未來可望開創更可觀的發展空間。

烏克蘭的重建獲得國際的矚目，利沃夫市長Andriy Sadovyi表示，日本與烏克蘭關係緊密，利沃夫設立專門的日本事務處，不久前利沃夫也設立了專門的挪威事務處，並與曼徹斯特市長和利物浦市長一起，成立了「不間斷城市」網絡。利沃夫與奧斯陸、伊比拉普阿羅等眾多重要合作夥伴，以及「不間斷城市」網絡成員凱蘇市，都有著緊密的聯繫。

外貿協會此次實地了解UNBROKEN醫療院區、利沃夫IT聚落。利沃夫市長Andriy Sadovyi表示，利沃夫被評為「2025歐洲青年之都」。利沃夫支持烏克蘭軍隊、增強城市韌性、幫助弱勢群體發展、進行軍事文化教育、促進國際合作。預留了20%的城市預算用於購買軍事裝備，並且每天購買軍事裝備並送往前線，為生產無人機材料的本地企業提供創新專案撥款。總共有5.8萬利沃夫市民響應了前線的號召。

黃志芳表示，此次訪烏克蘭利沃夫在戰爭的壓力之下，仍能展現城市韌性、城市治理，還有整個社會的團結，其中政府跟民間慈善團體、NGO與志工團體合作 打造韌性社會，值得學習。此外期望在烏克蘭重建的過程當中，台灣能扮演積極的角色，未來在經貿合作、科技合作、產業合作上面，透過貿協現有的產業平台 以及國際上的各種平台，來進一步跟烏克蘭尋求更好的合作機會。

Andriy Sadovyi指出，俄羅斯的火箭彈時不時會落在利沃夫，利沃夫面臨著許多非常嚴峻的形勢，但人民仍然繼續生活。孩子們照常上學，學生們照常上大學。兩個月前，俄羅斯出動大量無人機摧毀了距離市政廳約200公尺的幾座歷史建築。兩年半前，俄羅斯摧毀了歷史街區的四棟建築。目前正在對這座建築進行徹底的翻新，在利沃夫所有交通號誌都能在沒有電力的情況下正常運作。在戰爭發生之前IT集群曾擁有4萬名員工，在戰爭期間改造了IT集群，建立了國防集群，如今許多公司都在研發軍工產品、無人機、反無人機等。