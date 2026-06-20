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哥斯大黎加非法礦區傳爆炸聲 總統緊急撤離稱「像電影情節」
哥斯大黎加總統費南德茲（Laura Fernandez）今天視察一處礦區時，現場突然傳出巨大爆炸聲，安全部隊隨即護送她緊急撤離。
法新社報導，保守派民粹主義總統費南德茲隨後告訴記者，在鄰近尼加拉瓜邊境的古西達斯鎮（Crucitas）經歷這場虛驚後，她本人並未受傷。
現場影片顯示，費南德茲當時正與多名國會議員視察一處以非法金礦聞名的區域，隨後發生不明原因的爆炸，持槍隨扈立刻簇擁護送她上車撤離現場。
費南德茲表示：「感覺就像電影情節。他們（隨扈）抓著你的頭髮，把你推倒在地，然後塞進車裡。」她補充說：「他們按照程序對我進行檢查，我平安無事。」
影片畫面顯示，爆炸發生後，費南德茲起初趴在地上，隨扈則壓在她身上加以保護。
費南德茲告訴記者，這起事件反映了那塊地區的危險性，犯罪集團在此非法採金並污染環境。
巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）在社群平台X發布聲明表示：「我強烈譴責今日針對（哥斯大黎加）總統的攻擊。組織犯罪無法擊垮我們，很高興得知她安然無恙。」
哥斯大黎加政府曾於6月3日表示，曾接獲情報指出有人在監獄中策劃暗殺費南德茲。
現年39歲的費南德茲於今年5月就職，接替她的政治恩師查維斯（Rodrigo Chaves）。
她在2月1日的選舉中以打擊犯罪為政見輕鬆勝選。哥斯大黎加長期以來被認為是美洲最安全的國家之一。
哥斯大黎加與尼加拉瓜已於3月達成協議，將共同打擊邊境沿線的非法採礦活動。
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