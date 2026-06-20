立陶宛擬允大陸設「臨時代辦處」外長不證實 官員不滿：降低國家地位

立陶宛國會外交委員會主席莫圖扎斯日前表示，立方同意中國現階段在立陶宛設立「臨時代辦處」。立陶宛國家廣播電視台報導，立陶宛外交部長布德里斯對此不予證實，外委會副主席則批評此舉為承認降低國家地位。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，針對此事，布德里斯（Kestutis Budrys）18日在國會受訪指出，政府已依程序向相關機構通報外交行動，並與總統、總理及國會領導層保持溝通，但具體作法不便公開。

他表示，政府立場明確，希望恢復與中國的外交合作，但「外交本質上是審慎且具保密性的」，公開討論過多反而不利進展。

立陶宛2021年底允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處，引發中國不滿。中國隨後對立陶宛實施外交與經濟制裁，單方面將雙邊外交關係降至代辦層級，並召回駐立陶宛大使。

中方外交官後來以「臨時代辦處」名義申請新的外交官員證，立陶宛方面不予承認，拒絕簽發，導致自2025年5月起，立陶宛境內不再有中國外交官。

莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）先前接受電台訪問時表示，過去立陶宛曾拒絕中方設立「臨時代辦處」的相關提議，但目前已改變立場，願意在現階段同意。

不過，根據LRT報導，立陶宛國會外交委員會副主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis，另譯：帕季格）批評此舉，指出同意設立「臨時代辦處」恐被視為承認降低立陶宛地位，並稱相關議題未經委員會討論。

帕維里奧尼斯也質疑，在俄羅斯對烏克蘭戰爭持續之際，立陶宛將重心轉向中國並不合理，並警告北京可能進一步提出要求，例如關閉台灣代表處，甚至影響立陶宛與印太民主國家的合作。

LRT報導指出，莫圖扎斯後來澄清，並非設立「辦公室」，而是由臨時代辦（Chargés d'affaires adinterim）領導的外交代表機構，且採對等原則運作，不構成對立陶宛的羞辱。

目前立陶宛與中國已就相關議題進行約2年的對話。報導指出，莫圖扎斯強調，立方無意更改台灣代表處名稱或關閉，但坦言相關談判相當敏感。

LRT報導，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）表示，期望至少與中國恢復正常的外交代表運作，但不期待雙方關係變得親密。