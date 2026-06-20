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影／英國列車追撞現場畫面曝光！目擊者以為是恐攻爆炸 乘客滿身是血

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在目擊者提供的影片截圖中，英國貝德福德附近19日發生兩列列車追撞事故，緊急救援人員在現場展開救援作業。路透／Dr Pete Knapp
在目擊者提供的影片截圖中，英國貝德福德附近19日發生兩列列車追撞事故，緊急救援人員在現場展開救援作業。路透／Dr Pete Knapp

英國19日發生重大列車事故，一列盧頓機場快線列車（Luton Airport Express）撞上前方停駛中的列車，造成一名列車司機死亡，另有89名乘客受傷，其中部分傷勢危及生命。初步調查顯示，事故可能與前方列車疑似安全系統故障有關。

每日郵報報導，這起事故發生於當地時間19日下午5時15分左右，地點位於盧頓（Luton）與貝德福德（Bedford）之間的肯普斯頓（Kempston）附近。一列開往倫敦聖潘克拉斯國際車站（St Pancras International）的盧頓機場快線列車，撞上前方疑似已停下的東米德蘭鐵路（East Midlands Railway）列車尾部。

現場影片顯示，車廂內多名乘客滿身鮮血、傷勢嚴重，部分乘客臉部腫脹、頭部包紮，身上出現瘀傷。當地救護部門表示，兩列客運列車相撞造成1人死亡、11人傷勢「極嚴重」、22人重傷、56人輕傷。運輸工會與列車駕駛工會均證實，死者為一名列車駕駛。鐵路事故調查局（Rail Accident Investigation Branch）已進駐現場，著手調查事故原因。

調查人員正檢視停駛列車的自動警告系統（Automatic Warning System，AWS）是否故障。該系統會在駕駛未確認即將到來的紅燈停車號誌時，自動啟動煞車。據報導，事故發生時，東米德蘭鐵路列車的駕駛正透過電話向維修人員通報故障，盧頓機場快線列車隨後撞上該列車。

目擊者納普醫師（Dr Pete Knapp）表示，列車追撞當時，他整個人被甩向前方座椅，接著看到煙霧。許多人哭泣、尖叫，現場一片混亂，不少乘客無法說話，還有人腿部骨折。由於擔心可能是恐怖攻擊造成的爆炸，他第一時間設法逃離車廂，並從車門縫隙擠出脫困。

納普表示，現場有傷勢危及生命的重傷者，也有頭部包紮、視線無法聚焦的乘客。他的褲子沾滿鮮血，背部疼痛不已，所幸並無大礙。此外，雖然他在撞擊前沒有感覺列車減速，但其他乘客告訴他，他們有感受到列車減速。

鐵路專家邁爾斯（Tony Miles）接受天空新聞（Sky News）訪問時表示，這起事故看起來屬於「相對低速碰撞」，列車受損情況也「相當有限」。他指出，兩列車朝同一方向行駛，後方列車速度高於前方列車，因此形成追撞事故。至於事故原因，可能涉及號誌故障或人為疏失，仍有待進一步調查。他也提醒，即使是相對低速的碰撞，仍可能造成嚴重傷害。

數十名消防人員也在現場作業，並呼籲民眾避免前往事故區域。英國運輸警察（British Transport Police）副警察總長康迪（Stuart Cundy）表示，警方已宣布進入重大事故狀態，目前正展開大規模緊急應變行動，並全力調查事故原因。

英國

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