第一次 歐盟對俄制裁「延長1年」

美國國防部長赫塞斯十八日在比利時布魯塞爾北約（ＮＡＴＯ）總部召開的北約防長會宣布，將對美軍在歐洲部署展開最長六個月的審查，並提醒若「搭便車」的盟邦未履行增加國防支出的承諾，美國可能暫不繳部分北約會費。

2026-06-20 00:33