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第一次 歐盟對俄制裁「延長1年」
歐盟領袖十八日在比利時布魯塞爾峰會同意，對俄羅斯因二○二二年入侵烏克蘭而被歐盟實施的制裁延長一年，創首次一次性延長一年的紀錄。歐盟過去是每半年續延一次。
另外，歐盟內部對是否與俄國展開直接接觸仍看法分歧。奧地利總理史托克主張，不管層級高低，他都希望和莫斯科保持溝通管道暢通；義大利總理梅洛尼也呼籲，由歐盟指派特使，在烏俄問題上專責和俄國連繫。
一九四○年被蘇聯併吞的波羅的海三小國之二：立陶宛及拉脫維亞就主張沒必要。拉脫維亞總理庫爾柏格斯說，俄國必須有人願追求和平，「不幸的是對方沒人想要和平，接觸毫無意義」。
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