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美防長促北約盟邦 增加軍費「勿搭便車」

聯合報／ 編譯梁采蘩茅毅／綜合報導
美國國防部長赫塞斯（右）18日在北約防長會發言。 （美聯社）
美國國防部長赫塞斯（右）18日在北約防長會發言。 （美聯社）

美國國防部長赫塞斯十八日在比利時布魯塞爾北約（ＮＡＴＯ）總部召開的北約防長會宣布，將對美軍在歐洲部署展開最長六個月的審查，並提醒若「搭便車」的盟邦未履行增加國防支出的承諾，美國可能暫不繳部分北約會費。

赫塞斯在這場防長會開始前重申，北約「許多國家的確正履行承諾，有些國家則需加把勁，這點我們不管私下或公開場合都有話直說；我認為這很重要，朋友間要坦誠相待」。

赫塞斯指稱，此一「北約3.0審查」旨在促使北約的歐洲國家「快速且不可逆」地承擔歐洲主要防務責任，並確保美國在歐洲的基地使用權和飛越領空權。他並批評有些北約國家「說多、做少」。

美國也已立即削減可供北約快速反應部隊運用的部分軍力，北約秘書長呂特證實該措施已生效。對此，比利時表示，將增派Ｆ-16戰機及ＭＱ-９Ｂ無人機填補。但德國防長佩斯托瑞斯示警，歐洲在深度打擊等能力上難以迅速取代美國，若華府撤軍過快，恐造成危險缺口。

呂特還說，「在國防支出上，我們正看到巨額資金湧入。歐洲和加拿大去年國防支出比前年大增九百多億美元，增幅接近兩成」。

年度北約峰會預定七月上旬在土耳其安卡拉召開。路透十八日報導說，北約的歐洲盟邦屆時將設法展現自己已提高國防支出，向美國總統川普「證明」，北約正邁向在二○三五年前將國防支出占國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之五的承諾。

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