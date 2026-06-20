日本防衛大臣：日須加強防衛能力 有必要檢視和平主義

英國廣播公司（ＢＢＣ）十八日播出日本防衛大臣小泉進次郎（下稱小泉）專訪。他表明，日本必須加強防衛能力，並強調有必要重新檢視自二戰結束以來持續主導日本的和平主義立場。

小泉年僅四十五歲，曾任環境大臣和農水大臣，其父為前日本首相小泉純一郎。小泉已兩度角逐自民黨總裁（黨魁），被看好是現任首相高市早苗後的總裁及首相熱門人選。

小泉指稱，日本應在維護區域安全上扮演關鍵角色；日本可對區域做出具日本特色的貢獻，不僅透過與美國的關係，也包含以日本的獨立角色。

小泉說，強化日本防衛能力和擴大與志同道合國家的合作，是建構多層次嚇阻力量重要的一環，以確保區域內不再發生戰爭。

小泉並指稱，鑒於過去八十年區域情勢的變化，他支持修改（永遠放棄戰爭的）日本憲法第九條。小泉聲稱，「我不是以防衛大臣的身分，而是以國會議員的身分這樣說」；自二戰結束後、一九四七年五月日本新的「和平憲法」生效以來，日本就從未修憲，在安全環境發生巨大變化下，若日本要維持和平，「就必須做出相應調整」。

小泉也提到，他隸屬的執政黨：自民黨雖正推動修憲與在憲法上載明自衛隊地位等相關作為，但最終的決定權仍在日本人民手中，而在何時和哪種情況下透過公投決定修憲，則涉及重大的政治判斷。

不過，日本智庫「地緣經濟學研究所」（ＩＯＧ）研究員小木洋人直指，「我們並不需要為了針對中國而採取的防禦性軍事行動而修改第九條。所以這（修憲）更像一項政治議程，而非基於軍事理性的決定」。

小泉還又一次反駁中國指控日本正推進「新軍國主義」，且「真正使國際社會嚴重關切的是中國及其龐大的軍火庫」。但他表示，日本始終對日中對話持開放態度，並將持續傳遞此一訊息。