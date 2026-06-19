川普曝「義大利總理求我合照」 梅洛尼反擊捏造

美國總統川普與義大利總理梅洛尼再度互槓。兩人在G7峰會的合照刊出後，川普今天告訴義大利電視台「梅洛尼求我跟她合照，我挺同情她。」梅洛尼旋即在社群貼影片反擊川普捏造，「義大利和我都從來不會乞求。」

七大工業國集團（G7）領袖峰會近日在法國艾維安（Evian）舉行，義大利總理府17日公布的照片中，有一張梅洛尼（Giorgia Meloni）與川普兩人在場邊單獨聊天的照片，多家義大利媒體引述匿名高層消息來源指出「梅洛尼與川普關係已破冰」。

不過川普今天與義大利La7電視台記者通話時，川普立刻將話題轉向梅洛尼，詢問記者 「你們的總理怎麼樣？」義大利記者詢問川普在G7峰會與梅洛尼的談話內容。

川普直接回應表示，「她見到我時說了什麼？她可能很高興我跟她談了，我本來不必跟她談的。」當記者再次追問會面情況時，川普補充「我不知道該跟她說什麼。」「她求我跟她合照，她太想跟我合照了。我本來不會答應的，但我同情她。」

梅洛尼在Instagram上發布影片回應，「川普的言論完全是捏造的。坦白說我感到震驚。我不知道為何美國總統要對西方盟友如此表現，我感到很遺憾。」她最後並強調 「義大利和我從來不會乞求。」

川普在義大利電視訪問中另表示，歐洲人在能源問題上犯了所有錯誤，在移民問題上也犯了所有錯誤，如果不解決這些問題，歐洲將永遠無法恢復原狀。歐洲可能根本無法解決這些問題。移民是一場災難，而能源問題，尤其是那些失敗的風力發電機，也是一場災難。

被問到烏克蘭加入歐盟的可能性，以及此舉對烏克蘭與俄羅斯談判產生的影響，川普僅表示「我沒有參與這個問題。我們只想要和平。」