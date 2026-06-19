北約峰會：美國稱將評估歐洲駐軍去留

美國國防部長皮特·赫格塞斯（Pete Hegseth）周四（6月18日）嚴厲批評了北約盟友，同時宣布五角大樓將對駐歐美軍進行為期六個月的評估；評估結果將取決於歐洲國家承擔自身安全責任的速度。

「這將是一次實質性的評估。其目的是確保北約迅速且不可逆地轉向由歐洲主導的模式，即由歐洲承擔起歐洲防務的主要責任」，赫格塞斯對北約同僚們表示。「這是一次評估，有些國家將無法通過，而另一些國家則會以優異成績通過。」

對歐洲盟友及加拿大而言，美方宣布這一評估令人意外。此前，美國官員和軍方高層曾承諾，在美國縮減駐軍兵力事宜上，將與歐洲方面密切協調。

近幾個月來，美國總統川普與五角大樓就美國是在歐洲削減還是增加軍事存在的問題發出了相互矛盾的信號，期間還威脅要吞並格陵蘭島。就在幾周前，川普政府表示，如果北約成員國遭到攻擊，美國將不再提供同等力度的軍事支持。

德國總理梅爾茨周四表示，盟友們早就知曉美國​​計劃在某個時間點開始從歐洲部分撤軍，因此必須自行負責自身安全。「我們深知必須付出更多努力，而且我們正在這樣做」，梅爾茨說道。

公開訓話

據美聯社報導，赫格塞斯在布魯塞爾北約總部發表了一場措辭激烈的演講，嚴厲抨擊歐洲盟友拒絕允許美軍使用其境內的基地對伊朗發動攻擊，稱此舉「令人羞愧」。他認為，歐洲盟友為美軍提供必要的准入、駐扎及領空飛越權，本應是「毫無疑問」的。

赫格塞斯說，長期以來，北約一直是「紙老虎和單行道」。 「現在這一切該結束了」，他說，北約的強大不是來自開會和討論，而是來自「戰士」。

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他還指出，盟國在去年的峰會上曾承諾將國防開支提高至GDP的5%。他威脅稱，如果這些承諾無法兌現，華盛頓將按比例削減對北約的資金投入。

赫格塞斯還猛烈抨擊了歐洲的移民和性別平等政策，其言論讓人聯想到副總統萬斯去年2月在慕尼黑安全會議上發表的、曾激怒許多歐洲人的言論。

赫格塞斯說道：「歐洲的關注點不再是坦克、戰鬥機和防空系統，而是轉向了性別平等、氣候變化以及國防緊縮。歐洲邊境大開，福利國家不斷擴張，國防預算急劇縮水，隨之崩塌的還有歐洲對自己及其文明的信念。」

保留核武器

美聯社分析指出，赫格塞斯的言論在很大程度上歪曲了歐洲當前的政策。在防務方面，歐洲盟友與加拿大已採取前所未有的舉措，致力於增加防務開支並擴充軍力。北約秘書長呂特（Mark Rutte）周四指出，這些國家去年的防務支出增加了900億美元，增幅達20%。此外，盡管歐洲十多年前曾接納大量移民和尋求庇護者，但此後大多數國家已收緊了邊境管控。

赫格塞斯在布魯塞爾機場啟程回國前對記者表示：「聽到各國紛紛表態『我們將實現目標』，這感覺非常好。當然，仍有少數國家未能達標，我們將在進行此次評估時明確向它們指出這一點。」

美國於6月3日發出信號，表示在發生危機時將不再提供包括航空母艦及其支援艦艇、空中加油機和數十架戰鬥機在內的各類軍事裝備。之後，由美方將領擔任的北約盟軍最高司令開始著手制定歐洲防衛備用方案。

不過，美國無意撤走部署在歐洲的核武器，因為這些武器是北約威懾能力的關鍵。為強調這一點，北約核計劃小組在周四的會議後發表了19年來的首份聲明。聲明重申：「聯盟的戰略核力量仍然是盟國安全的最高保障，並構成了北約延伸威懾架構的基石。」

北約各國防長「同意繼續加強北約的核威懾使命，具體措施包括實現北約核能力現代化、增強核計劃能力，以及進行調整以實現其安全利益。」

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