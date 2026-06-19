烏克蘭無人機業者鎖定亞洲市場 台海緊張推升需求

隨著台灣海峽及印太區域緊張日增，烏克蘭無人機業者正擴大布局亞洲市場，試圖搶占美國的亞洲盟友因應中國日益強勢和防範區域衝突而大幅提高的軍事支出大餅。

路透社報導，烏克蘭攻擊無人機製造商UFORCE執行長羅金斯基（Oleg Rogynskyy）4月赴東京向日本官員與國防承包商推銷自家產品，力促日本建立能夠捍衛自身與盟友的數千架無人機大隊。

UFORCE出產的Magura水面無人載具過去數年持續幫助烏克蘭，將部分黑海（Black Sea）水域變為俄羅斯軍隊不敢涉足的禁區。

羅金斯基接受路透社訪問指出，儘管東亞海洋地理環境相較黑海截然不同，但「（無人機）影響效果極為相似」。

這是路透社首次披露UFORCE拜會日本官員及國防承包商的細節。報導指出國防承包商盼善用烏克蘭在無人機作戰領域的響亮名聲；位處兵力劣勢的基輔過去4年正是利用無人機優勢對抗俄軍。

烏克蘭也利用專業優勢與歐洲及中東推動外交及軍事合作案。烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）今年2月表示，基輔準備對日本開放無人艇在內的技術。

日本防衛省發言人拒絕就當局與烏克蘭無人機廠商接洽一事發表置評，但表示東京「審視所有可能選項，以確保日本能取得『新型作戰方式』所需的設備」。

此外，三家烏克蘭公司及一個無人機協會的高層透露，他們也正與台灣洽談業務事宜，基於烏克蘭與台灣並無正式外交關係，因此他們行事格外謹慎。烏克蘭無人機協會IRON 5月率領約12名成員造訪台中會晤在地企業。台灣國防與經濟部門、烏克蘭總統辦公室均婉拒路透社所提置評請求。

根據報導，美國依法必須協助台灣自我防衛。美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）2024年表示，無人機將成為任何軍事應對的關鍵，可以打造「無人地獄」場景，為美方及其盟友爭取反應時間。

美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）發言人未正面回應烏克蘭在亞洲拓展無人機合作等問題，但表示已與烏克蘭無人機製造商見面，「討論黑海經驗如何應用於印太區域」。