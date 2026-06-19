立陶宛3黨新執政聯盟成形 重申挺烏與強化NATO承諾

立陶宛2024年國會大選後，最大黨社會民主黨在一年半內第3度重組執政聯盟。立陶宛3個政黨18日正式簽署聯合執政協議，在國會141席中掌握75席組成新政府，社會民主黨主席辛克維丘斯將出任總理。

根據協議，社會民主黨（Social Democrats）、民主聯盟「為了立陶宛」（Democrats "For Lithuania"）及「立陶宛農民與綠黨聯盟」（Lithuanian Farmers andGreens Union）將共同執政，組成立陶宛第21屆政府。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，內閣分工方面，民主聯盟「為了立陶宛」將掌管能源、衛生及農業部，「立陶宛農民與綠黨聯盟」負責司法及經濟與創新部，其餘9個部會由社會民主黨主導。

根據聯合執政協議，聯盟將推動兼顧社會公平、財政穩健與投資友善的政策，並承諾避免公開內部分歧，以維持政府穩定運作。另外，若檢方要求解除國會議員豁免權，聯盟成員須支持簡化審議程序。

在外交與安全政策方面，協議重申立陶宛將持續堅定支持烏克蘭，並強化對北大西洋公約組織（NATO）及跨大西洋夥伴關係的承諾，強調集體防禦與區域安全的重要性。

據報導，聯盟也表明，將在不損及國家安全與主權利益的前提下，務實推動與中國關係正常化，使雙邊外交代表層級回歸與其他歐洲聯盟國家一致的水準。

國防方面，新政府承諾提升防衛韌性，加強集體防禦、民防及網路安全能力，並負責任地運用國防資源。聯盟也承諾推動關鍵國防項目，包括建立師級部隊、為部署德國旅做準備，以及強化防空系統與反無人機防護能力。

在內政與社會政策上，聯盟計劃改革家庭福利制度，推動所有小學生享免費餐食，並擴大學前教育機會，同時加強道路建設、區域連結與公共運輸投資。

協議指出，各黨在意識形態、家庭政策、生物倫理及人權等議題上可能存在歧見，將由聯盟委員會判定相關議題屬於共同政綱或開放議員「良心投票」。

根據立陶宛憲法程序，總統瑙塞達（GitanasNauseda）須正式提名辛克維丘斯為總理，並經國會表決通過。其後，總理將提出內閣名單，並同樣須獲國會批准，新政府方能正式成立。