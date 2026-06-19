芬蘭調整核武相關法規 配合北約核威懾需求

北約（NATO）18日在布魯塞爾防長級會議，發表19年來首次核威懾公開聲明。芬蘭國防部長哈卡寧（AnttiHäkkänen）代表甫廢除冷戰核武禁令的芬蘭出席，會後直言，美方既已拍板推動防務移轉，歐洲接手勢在必行。

據國家廣播（Yle）報導，北約核武政策規劃小組（NPG）達成共識，戰略核武仍是聯盟最終嚇阻力量，延伸核威懾，即美國將部分核武留在歐洲仍持續有效，各成員承諾持續投資、厚植核威懾所需的國防實力。

有記者追問聲明是否意味北約將增加核武，哈卡寧說，「公開聲明說的，就是我能說的。」

歐洲與加拿大防務支出去年合計增加900億美元（約新台幣2兆8490億元）。哈卡寧說，「歐洲各國認真看待強化自身防務。太長一段時間，這件事停留在儀式性演說的層次；現在，聯盟內正在執行非常具體、強硬的防務政策。」他並指出，美方決心推動防務負擔移轉，歐洲已緊急檢討不足之處，並承擔起補足的責任。

美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）在會議上宣布，將在六個月內重新評估在歐洲的駐軍與基地部署，並批評多個盟國在美軍對伊朗行動中，拒絕提供基地或開放領空。哈卡寧透露，他與赫格塞斯已討論芬美雙邊防務安排，「雙方都肯定這是良好的合作架構，對目前進展感到滿意。」

「紐約時報」（The New York Times）特別派員採訪，並以專文深入報導芬蘭此次安全政策轉型的國際意義。

芬蘭國會17日以125票對61票完成修法，根據新法，「運輸 / 過境 / 可能部署安排（在北約框架內）」均獲允許，但核武須以防衛芬蘭或協助北約為前提。

芬蘭1980年代確立的核武禁令，根源於二戰後的條約安排。蘇聯解體後，芬蘭仍長期迴避加入北約，部分原因是忌憚激怒莫斯科；俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，芬蘭隨即於翌年申請入盟。

然而，也有批評之音，報導中斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）研究員艾拉斯托（Tytti Erästö）警告，芬蘭修法加劇現有緊張局勢，恐讓俄羅斯認為北約正提升核武備戰程度。

而克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今年3月就提出警告，若芬蘭在境內部署核武，將對俄羅斯構成威脅，俄方屆時「將採取相應措施」。

國際廢核運動（ICAN）執行長帕克（MelissaParke）則指出，芬蘭過去靠著拒絕結盟維持安全，然而這樣的政策大轉折，恐怕會招來更明確的軍事威脅。