李在明談選票不足事件批荒唐 如必要應推動修憲

韓國總統李在明今天主持幕僚會議時談到地方選舉選票不足事件，李在明表示，許多國民感到憤怒，他也感到荒唐，必須徹底查明真相並進行改革、修法，如有必要也應討論修憲。

根據青瓦台提供的資料，李在明今天主持首席幕僚會議時表示，前陣子發生了國民無論如何都難以理解的參政權遭侵害事件，許多國民對此感到憤怒，「我看了也感到十分遺憾，同時甚至覺得荒唐。」

李在明強調，現在必須設法解決這個問題，並採取措施，避免類似事件再次發生。他提到，針對參政權遭侵害事件，國會的國政調查特別委員會已於昨天開始運作。

李在明批評，「此次事件是選管會怠於履行應盡責任，整體無能、怠惰及道德渙散所造成的結果。」李在明指出，為避免再度發生類似問題，除了徹底查明真相之外，為了將現有選舉管理體制改革到近乎重建的程度，也必須盡快全面修法。

李在明指出，由於現行制度的限制，即使是總統也幾乎無法介入，「因此我們能做的事情十分有限，但除了制度改革之外，如有必要也應積極討論修憲。」他也說：「我們不能讓這種情況繼續放任下去，也不能掩蓋這個問題。」

另外，李在明也談到目前聚集在奧林匹克公園的示威者，他表示，相關難以容忍的暴力事件，也必須採取嚴正應對。他強調，為恢復國民主權而舉行的和平集會，應積極予以保障，「但對於藉機從事非法暴力及散播假消息者，必須追查到底，並依法追究責任。」

李在明強調，唯有這樣集會的自由、和平的集會、以及人民要求恢復參政權的正當訴求，才能真正表達出來。李在明也提到，「政治圈也不應附和非法暴力，或趁勢加劇社會混亂，而是更應齊心協力徹底查明真相，並推動選舉管理制度的根本改革。」