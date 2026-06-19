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黃循財會面普亭 重申支持根據國際法推動和平

中央社／ 新加坡19日專電

新加坡總理黃循財出席東協-俄羅斯紀念峰會，期間與俄羅斯總統普亭會面。黃循財表示，新加坡在烏克蘭議題立場非選邊站，而是因堅信所有國家主權和領土完整都須受尊重；支持根據國際法和聯合國憲章，推動實現長久和平。

黃循財昨天在俄羅斯喀山市（Kazan）出席東協-俄羅斯紀念峰會，期間與俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）會面。根據新加坡外交部新聞資料，雙方就雙邊關係、區域和國際發展交換意見。

東協與俄羅斯於1991年建立對話關係，今年適逢雙方成為對話夥伴35週年。

聯合早報今天報導，2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，新加坡宣布對俄羅斯實施制裁，相關制裁主要針對與俄羅斯戰爭行動相關的軍事、科技和金融活動，至今未解除。而普亭在會議上提到，受制裁措施影響，雙方經濟合作潛力未充分發揮。

黃循財在臉書發文指出，新加坡在烏克蘭議題立場非選邊站，而是因堅信所有國家主權和領土完整都必須受到尊重，新加坡支持根據國際法和聯合國憲章，推動實現公平、持續和平的努力。

他提及，即使各國並非在所有議題上都意見一致，對話與交流仍具價值，新加坡珍視與俄羅斯及俄羅斯人民的長期關係，並將繼續尋找機會在共同利益領域展開合作。

針對俄羅斯入侵烏克蘭行為，新加坡當時表達強烈譴責，並強調烏克蘭主權、獨立性及領土完整性必須被尊重。不僅於此，新加坡也對數家特定俄羅斯銀行祭出制裁措施，並針對可直接作為武器傷害烏克蘭人民以及可用於發動網攻等物品，實施出口管制。

新加坡時任國務資政兼國家安全統籌部長張志賢曾表示，這是新加坡一貫立場並舉例說明，新加坡於1983年在聯合國大會投票反對美國入侵格瑞那達（Grenada）；1979年至1989年，同樣也在聯合國大會上投票反對越南入侵柬埔寨。

黃循財 國際法 新加坡

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