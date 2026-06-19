G7峰會李在明與川普多次會面 談造船及朝鮮半島議題

韓國總統李在明結束歐洲出訪與G7峰會行程後已返國，他今天表示，會中跟多國領袖交換意見，其中更與美國總統川普有多次對話機會，雙方談到包括造船、朝鮮半島和平等議題。

根據青瓦台提供的資料，李在明指出，這次出訪是進一步提升國際社會地位、並再次確認韓國願意肩負解決國際議題責任的重要契機。

透過參與這次在法國小鎮艾維安（Evian）舉行的七大工業國集團（G7）峰會，李在明表示與美國、加拿大、德國及肯亞領袖等，就雙邊合作等多項議題交換意見。其中更與川普就包括造船在內的互惠合作方案有相同看法，也一致認同韓美日合作的重要性。

李在明說：「川普之前曾提過一次，這次也再次詢問我，韓國是否能夠迅速建造10艘美國軍艦，我回答只要有需要韓國當然可以做到，也一定會全力以赴。」川普也再次強調韓美合作及韓美日合作的重要性，李在明指出，「我們對此也表示認同。」

他也提及，與川普在晚宴等多個場合會面，進行了多次對話，「尤其法國總統馬克宏還特別說，晚宴時是刻意把我和川普安排坐在一起。」李在明表示，表達了支持川普致力於促進中東和平及解決伊朗核問題的努力，並再次請求能為緩和朝鮮半島緊張局勢及建立和平發揮作用。

李在明說，這次也再次確認川普對朝鮮半島議題抱持高度關注，並強調雙方尤其認同，朝鮮半島和平不僅攸關東北亞、也對世界和平與穩定具有重要意義，未來將持續就相關議題保持密切溝通，並共同尋求建設性的貢獻。