德媒揭大陸軍工背景學者參與德資安研究 引國安疑慮

德媒調查報導揭露，德國政府大力資助的薩蘭邦資訊安全研究中心聘用大量與中國軍工體系有關研究人員。該中心研究涵蓋AI、網路攻擊與監控技術，德國安全部門與專家警告，長此以往有關鍵技術與研究成果流向中國風險。

擁有700名研究人員的薩蘭邦（Saarland）資訊安全研究中心（Cispa）是德國重要的網路安全研究機構，營運經費9成來自聯邦政府、1成由薩蘭邦政府負擔。

德國商報（Handelsblatt）17日刊載調查報導指出，Cispa近年與中國研究機構及學者往來密切，多名中國籍研究人員來自隸屬中國工信部的「國防七子」大學，其中部分學校已被列入美國商務部制裁名單。

商報分析2020至2025年間共123篇由Cispa與中國學者共同發表的論文，發現研究主題涵蓋人臉辨識、AI模型後門攻擊、AI模型竊取、假訊息散布，以及關鍵基礎設施漏洞分析與交通號誌控制系統後門技術等領域。

由於這些研究主題大多具有軍民兩用特性，既可用於網路安全防護，也可能被用於混合戰等軍事攻擊，引發德國安全部門關切。

德國聯邦憲法保護局（BfV）多次警告，中國正透過學術研究與人才交流情蒐，以推動科技與軍事現代化發展；薩蘭邦憲法保護局在最新年度報告中指出，Cispa等當地掌握關鍵技術的研究機構已成為中國情報部門重點關注對象。

中國於2017年實施「國家情報法」，要求公民在必要時配合情報機關工作，德國聯邦情報局（BND）前局長卡爾（Bruno Kahl）指出，理論上德國4萬名中國留學生都受該法規範，德國研究機構與中國合作時應提高警覺。

對於Cispa可能帶來的國安風險，柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）專家赫麥迪（Antonia Hmaidi）表示，問題不在研究人員的國籍，而在於相關人員一方面參與德國敏感技術研究，另一方面又與中國機構保持合作關係，甚至接受中國政府資助。

她認為，若整個研究團隊幾乎都由中國研究人員組成，研究成果流向中國的風險將隨之增加。

以Cispa負責資訊安全、資料保護與人工智慧研究的「巴克斯研究小組」（Backes Group）為例，19名成員中有18人具中國背景；另一個研究機器學習與隱私保護的團隊，則完全由中國研究人員組成。

赫麥迪表示，中國是全球主要網路攻擊來源之一，她呼籲德國政府將研究安全納入研究補助條件，定期進行風險評估，而非僅依賴研究機構自行管理。

商報指出，儘管研究安全爭議已在Cispa內部及監事會討論多年，聯邦政府與薩蘭邦政府仍計畫進一步增加該中心預算。根據規劃，官方未來每年將額外挹注Cispa約4500萬歐元（約新台幣16億元）研究經費。