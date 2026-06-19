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日相解釋抹黑門 稱「秘書記不清是否開過會」

中央社／ 東京19日綜合外電報導
日本首相高市早苗。 美聯社
日本首相高市早苗。 美聯社

關於近日延燒的「抹黑門」，日相高市早苗今天被問及她的公設第1秘書是否曾與宣稱製作中傷影片的人開過線上會議時說明，「不否認這個可能性，我接獲的報告是秘書記不清」。

日本「週刊文春」今年4月披露日相高市早苗的陣營在去年自民黨總裁選舉期間，發布中傷其他候選人的影片之後，進一步披露宣稱製作這些影片的男子與高市的公設第1秘書在去年召開線上會議的錄音檔。

共同社與日本放送協會（NHK）報導，高市今天在參議院全體會議接受質詢時重申，她的公設第1秘書沒有直接跟製作影片的男子碰面過之外，「並不認識這名男子」。

此外，高市先前改口承認曾有這場線上會議，並就此修正答辯內容，也被在野黨追究。

「週刊文春」本月17日報導，高市先前認為音檔中被認為是公設第1秘書木下剛志參加Zoom會議的聲音，「相當高亢，有違和感」後，「週刊文春」又請專家拿木下之前上電視節目時的聲音當作樣本，執行聲紋鑑定，結果顯示「可推定為同一個人」。

立憲民主黨參議員打越Sakura今天在參議院全體會議上提到聲紋鑑定的結果，並追問高市「是否承認秘書與該男子毫無接觸的答辯是虛假說法？」打越也指出，「這相當於虛偽答辯，應該向國民謝罪」。

高市解釋，她當時透過電話向秘書確認週刊雜誌的回應內容時，秘書手上並沒有那份回應文件，因此她自行朗讀部分內容使秘書產生誤解，出現需要修正答辯的情況。

打越也要求高市的公設第1秘書到國會說明，但高市並未說明是否接受這項要求。

「抹黑門」發酵以來，高市的秘書與影片製作者之間的接觸是問題的焦點。

一間IT公司負責人松井健於6月1日接受日本共同社的線上訪問時表示，去年10月的自民黨總裁選舉，曾以使高市當選為目的，使用生成式人工智慧（AI）製作批評現任防衛大臣小泉進次郎與總務大臣林芳正的影片，並在社群媒體發布這些影片。

松井也稱，他透過熟人牽線認識這名首相秘書，並在去年總裁選舉期間的9月25日舉行線上會議，討論社群媒體戰略，會議敲定製作批評小泉與林芳正的影片。

松井本月1日在律師的陪同下，向共同社詳細說明影片製作過程。而共同社也取得他與秘書之間的手機訊息，並確認該電話號碼確實就是秘書本人所用。

小泉、林芳正、高市早苗當時均為自民黨總裁選舉的候選人，且由高市與小泉挺進第二輪，最終由高市勝選。

高市早苗 NHK 自民黨

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