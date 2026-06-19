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韓國總理金民錫下週訪中 出席夏季達沃斯論壇

中央社／ 台北19日電

韓國國務總理金民錫將於22日至24日對中國進行訪問，並在遼寧大連出席世界經濟論壇第17屆夏季達沃斯論壇（Davos）。

韓聯社引據韓國國務總理秘書室消息，應中方和世界經濟論壇主辦方之邀，金民錫將訪問大連和北京。訪中期間，他將在夏季達沃斯論壇上發表特別演講，並會見中方高級別人士，同時參加經濟及優撫安置事務相關活動。

這將是金民錫就職後的首次訪中，他屆時是否會與中國國務院總理李強等高層人士會晤，備受關注。韓國總理室表示，金民錫此訪將向國際社會介紹韓國政府的「創新經濟」願景，為加強國際合作創造契機，同時延續韓中高層良好的交流勢頭，有望進一步推動雙邊互利合作。

金民錫 韓國 達沃斯

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