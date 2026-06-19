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韓國選票不足事件 真調會籲將選管會高層移送偵辦

中央社／ 首爾19日專電

韓國地方選舉選票不足事件引發爭議，真相調查委員會今天結束為期10日的調查，建議將選管會前委員長盧泰嶽等高層移送偵辦，且有必要進行接近解散的大規模改革。

真相調查委員會由律師出身的趙賢旭（音譯）在內共6名中央選舉管理委員會外部人士組成，從10日起運作10天至今天為止。根據韓聯社報導，真相調查委員會委員長趙賢旭今天表示，「根據選舉管理系統全面失靈的責任歸屬，建議移送司法機關偵辦」。

建議移送偵辦的對象共12人，包括選管會前委員長盧泰嶽、前事務總長許鐵薰等5名前任高層；還有首爾市選管會委員長、常任委員、事務處長、選舉科長，以及松坡區選管會委員長、事務局長、選舉負責官，也都列入建議移送偵辦名單。

真相調查委員會也建議，對中央選管會、首爾市選管會及松坡區選管會中，與本次事件有關的6名工作人員進行懲戒。

根據真相調查委員會調查，6月3日全國1萬4288個投票所中，共有140個投票所因選票不足而額外獲配選票；其中實際使用追加配送選票的投票所共有91個，曾一度中斷投票的投票所有26個。

真相調查委員會針對此次事件表示，「有必要進行接近解散選管會程度的大規模改革」，並提出多項防止事件重演的對策與建議。

具體建議包括，將選票預先印製比例提高至70%以上、盡量減少使用無流水號選票、縮減中央選管會事務處的專決權限、導入中央選管會委員長專任常任制、以現場應變為核心重新修訂作業手冊、建立各投票所即時監測系統、將選管會納入監查院職務監察範圍等。

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