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澳洲強化網路安全韌性 專家指應對中國國家級網攻

中央社／ 雪梨19日專電

澳洲戰略政策研究所網路安全專家普里揚迪塔向中央社表示，隨著來自中國的國家級網路攻擊威脅日增，但同時澳洲關鍵基礎設施又無法擺脫中國科技；面對兩難局面，澳洲的應對策略已從過往著重加強執法，轉向為提升網路安全韌性。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）網路科技安全研究計畫資深分析師普里揚迪塔（Gatra Priyandita），17日於ASPI網站發表「單靠法規的時代已經終結；韌性才能保障澳洲網路安全」專文。

文中提到，澳洲內政部在6月公布全國網路發展策略的「第二階段行動計劃」（Horizon 2 ActionPlan）；反映澳洲政府已經意識到，網攻手法更新之快，遠超過相關修法和調整執法方式的速度，同時澳洲無法全面禁絕可能構成安全風險的中國科技；因此，必須轉向著重提升網路安全韌性，以便打造出能夠抵禦攻擊、遭攻擊後快速修復，並持在面對攻時仍能持續運作的網路安全體系。

普里揚迪塔透過電子郵件回應中央社進一步說明，促使澳洲網路安全戰略轉型的主因之一，是近年來自中國的國家級網攻威脅日益猖獗，同時澳洲無法擺脫依賴中國科技所致。

他說問題不僅僅是因為澳洲依賴中國（科技），也不僅是因為中國構成網路風險；更是澳洲的戰略敏感領域正不斷加深依賴中國，其安全威脅已日益明顯，但同時坎培拉卻又需要與北京維持整體關係穩定。

普里揚迪塔認為，澳洲面對的兩難，是在於一方面不可能全面禁絕中國科技，但同時中國科技又讓澳洲陷入威脅。

他舉例提到，駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）和「伏特颱風」（Volt Typhoon）等，已被澳洲安全情報組織（ASIO）公開認定是涉及中國政府和軍方背景；而且中國曾針對澳洲關鍵基礎設施進行偵測和網路攻擊活動等問題，也受到ASIO關注。

他解釋，「第二階段行動計劃」宣導重點是企業除要保護自己的電腦系統，及了解整個供應鏈和相關系統的安全狀況外，並也建議企業採取辨識「外國所有權、控制或影響」（Foreign Ownership, Control orInfluence, FOCI）的措施，以掌握外國供應商是否會對供應鏈安全構成風險。

據澳洲內政部網站資料指出，FOCI評估流程包括企業治理風險；例如，建議企業要了解供應商的持有人是誰、是否受到外國政府法律或政治壓力的約束、以及是否可能被要求提供資料、配合情報工作或執行政治指令等。

普里揚迪塔相信，FOCI評估流程是面對中國供應商的必要措施；例如華為、深度求索（DeepSeek）等中國企業和中國政府或軍方的關係，人們擔憂不僅是因為供應商是中國企業；更是因為按照中國法律和政治制度，當地企業是可能需要與國家情報機構合作。

他說明，澳洲無法在既快速又避免重大代價的情況下全面擺脫對中國科技的依賴，當前應對策略已從過往著重加強執法，轉向為提升網路安全韌性。

澳洲 戰略 中央社

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