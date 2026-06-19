東協俄羅斯峰會落幕 強化能源、糧食安全合作

東南亞國家協會（ASEAN，東協）與俄羅斯最近在喀山舉行紀念峰會，通過4項成果文件，作為雙方未來5年合作路線圖，聚焦能源與糧食安全、文化交流、經濟合作以及區域穩定與和平。

東協-俄羅斯紀念峰會17日至18日在俄羅斯喀山市（Kazan）舉行，由作為東協輪值主席的菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）共同主持。

小馬可仕昨天深夜在臉書（facebook）貼文說，雙方在峰會中採納「2026年喀山宣言」（KazanDeclaration 2026），作為雙方今起5年間深化關係的路線圖，特別是強化在糧食安全、能源安全以及經濟成長等方面的合作。

他寫道：「在不確定性日益升高之際，此類夥伴關係有助於為本地區和人民構建一個更穩定、繁榮和安全的未來。」

除了喀山宣言之外，峰會還採納了「2026-2030年東協-俄羅斯全面行動計畫」（ASEAN-RussiaComprehensive Plan of Action for 2026-2030）、「文化合作聯合聲明暨概念書」（Joint Statement and ConceptPaper on Cultural Cooperation）以及「能源合作聯合聲明暨概念書」（Joint Statement and Concept Paper onEnergy Cooperation）。

菲律賓總統府引述小馬可仕說，這4份成果文件將為東協與俄羅斯未來合作提供明確方向，盼為雙方人民帶來具體成果。

小馬可仕表示，東協與俄羅斯的未來合作還將著重於維護區域和平、安全與穩定，包括加強海事合作與反恐努力，以及深化人民交流，並強調，糧食與能源安全作為維持整體區域穩定的重要基礎，應成為合作重點。

根據東協官網公布的峰會文件，能源合作將著重於確保能源供應多元化、推動能源轉型、認明民用核能合作領域以及加強危機準備度等；而文化合作則包括推動跨文化對話、文化遺產保護、鼓勵文創等。

雙方同時討論擴大東協與上海合作組織（SCO）及歐亞經濟聯盟（EAEU）的合作機會，涵蓋基礎建設連結、農業、觀光、能源及跨國安全挑戰等領域。

東協與俄羅斯於1991年建立對話關係，今年適逢雙方成為對話夥伴35週年。