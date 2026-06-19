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藤森惠子領先優勢擴大 有望成為秘魯首位民選女總統

中央社／ 利馬18日綜合外電報導
秘魯總統候選人藤森慶子（Keiko Fujimori）第4度角逐總統大位。 路透
秘魯總統候選人藤森慶子（Keiko Fujimori）第4度角逐總統大位。 路透

秘魯右翼總統候選人藤森惠子今天以些微但持續擴大的優勢，朝贏得總統大選邁進，目前僅剩0.6%的選票尚待審查。左翼候選人桑傑士指控選舉機關出現違規行為後，號召支持者上街抗議。

路透社報導，這是藤森惠子（Keiko Fujimori）第4度角逐總統大位。自6月7日第二輪決選以來，計票結果一直牽動全國關注，她目前以3萬9115票領先桑傑士。

截至今天上午，仍有約14萬張遭質疑的選票等待審查，其中約60%來自首都利馬（Lima）以及旅居海外的秘魯選民，這兩個選區向來比較支持藤森惠子。

數據顧問公司Caleidos主管馬奎斯（GonzaloMarquez）表示：「這些地區本來就是藤森惠子占優勢的地方，因此結果不太可能出現逆轉。」

根據秘魯選舉機關最新公布的計票結果，在99.38%的選票完成計算後，已故前總統藤森謙也（AlbertoFujimori）之女藤森惠子獲得50.11%的有效票，桑傑士（Roberto Sanchez）則為49.89%。

若最終勝選，藤森惠子將成為秘魯首位經由直接選舉產生的女性總統。她過去曾3度闖入總統決選但均告落敗。最近一次是在2021年，以4萬4200票的些微差距敗給卡斯蒂約（Pedro Castillo）。

桑傑士所屬政黨已提出法律申訴，要求撤銷部分有利於藤森惠子的選票，並號召支持者今天在利馬舉行示威活動。

美洲國家組織（Organization of American States）與歐洲聯盟（EU）選舉觀察團表示，本次投票過程整體正常進行，呼籲各候選人及秘魯社會各界耐心等待正式選舉結果出爐。

秘魯 女性

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