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英國會補選柏南勝出 為挑戰首相大位鋪路
英國工黨資深政治人物柏南（Andy Burnham）今天在重要補選中勝出，贏得國會席次，為他對陷入困境的首相施凱爾（Keir Starmer）發起領導權挑戰鋪路。
法新社和路透社報導，現年56歲的柏南曾任衛生大臣，自2017年起擔任大曼徹斯特市長，他在英格蘭西北部選區梅克菲爾德（Makerfield）擊敗極右派英國改革黨（Reform UK）候選人，順利重返國會。
外界普遍將柏南視為最有可能接替施凱爾出任工黨黨魁的熱門人選。
柏南已表明將挑戰工黨黨魁和首相大位，因此必須在這場備受關注的選舉勝出才有資格推動黨內領導權之爭。
柏南在勝選感言中表示：「我確實對黨內說，這是改變的最後機會。」
他說：「這是我走訪數百戶人家時民眾直接告訴我的話，我們必須傾聽，必須付諸行動，而且必須把事情做對。」
根據工黨規定，若要啟動黨魁挑戰程序，須有國會黨團20%（即81名議員）公開表態支持同一位候選人。
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