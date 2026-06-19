聽新聞
0:00 / 0:00

以色列官員不滿美伊協議？ 范斯：該醒醒了

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國副總統范斯。(歐新社)
美國副總統范斯。(歐新社)

美國副總統范斯18日在白宮舉行記者會，范斯稱有以色列總理內唐亞胡的閣員出來攻擊美伊簽署的協議，甚至對美國總統川普做出人身攻擊；范斯表示，這讓他感到困擾，指如果有任何以色列官員認為川普是以色列的問題所在，「該醒醒了！」

美伊領袖17日正式簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄，外傳內唐亞胡對美伊協議感到不滿，不過范斯18日表示，他沒有從與內唐亞胡的對話中發現這件事；范斯說，也許內唐亞胡跟其他人說了什麼，但沒有跟他說。

范斯指出，確實有看到內唐亞胡的閣員出來攻擊美伊簽署的協議，甚至人身攻擊美國總統；范斯表示，這讓他感到困擾，並認為，川普是此刻世界上唯一同情以色列的國家領袖；范斯表示，如果他是以色列政府的閣員，他恐怕不會攻擊以色列唯一的強大盟友。

范斯也向以色列官員喊話，指過去3個月來，以色列用來保家衛國的武器中，有三分之二是由美國製造，或由美國納稅人出錢購買；范斯強調說，川普不是以色列的問題，如果有任何以色列人認為川普是最大的問題，該醒醒了，並面對以色列目前的現實處境。

以色列 范斯 川普

延伸閱讀

美伊談和 川普：伊朗永遠不會有核武

以色列急了！憂心川普跟伊朗簽初步和平協議讓德黑蘭滿血復活

美伊將簽協議 川普：荷莫茲海峽19日起全面開放

以色列總理拒評論美伊停戰協議 承認不知細節

相關新聞

美伊簽署初步和平協議 范斯：60天談判期18日起算

美伊領袖17日正式簽署諒解備忘錄，預計在60天內達成最終協議，美國副總統范斯18日指出，60天的談判期限從18日起算，並指出，除非滿足備忘錄中的條件，否則伊朗不會拿到任何利益。

以色列官員不滿美伊協議？ 范斯：該醒醒了

美國副總統范斯18日在白宮舉行記者會，范斯稱有以色列總理內唐亞胡的閣員出來攻擊美伊簽署的協議，甚至對美國總統川普做出人身攻擊；范斯表示，這讓他感到困擾，指如果有任何以色列官員認為川普是以色列的問題所在，「該醒醒了！」

川普：蘋果已同意與英特爾合作生產晶片

美國總統川普十八日在社群平台發文，再度批評台灣和其他國家竊取美國的晶片工廠，並表示蘋果公司已同意和英特爾在美國設計與生產晶片。

記憶體吃緊 庫克：蘋果漲價無法避免

蘋果公司執行長庫克接受華爾街日報獨家專訪時表示，蘋果計畫調漲產品售價，以因應記憶體與儲存晶片成本大幅攀升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。