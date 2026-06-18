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伊朗總統：美伊初步和平協議是「來自強大伊朗的訊息」

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
伊朗總統裴澤斯基安17日簽署代表美伊初步和平協議的諒解備忘錄（MOU）。法新社
伊朗總統裴澤斯基安17日簽署代表美伊初步和平協議的諒解備忘錄（MOU）。法新社

美伊17日簽署代表初步和平協議的14點諒解備忘錄（MOU），伊方由總統裴澤斯基安簽署。他簽後在社媒X發文表示，該MOU是歷史性文件，也是「來自強大伊朗的訊息」。

裴澤斯基安寫道，上述訊息是「和平將藉由互相尊重實現」；伊朗仍致力全球和平、進步發展和區域合作，同時維護國家尊嚴及獨立。

立場保守、與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的伊朗「青年日報」（Javan）報導也形容該MOU代表美國已遭受「光榮失敗」，理由是美國和以色列2月底對伊朗開戰時，曾對伊朗抱有若干「野心勃勃的目標」，但伊朗出乎敵人意料，以更強大的面目現身。

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