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日媒民調：高市內閣支持率降至54% 恐受抹黑門影響

中央社／ 東京18日綜合外電報導

日本時事通信社今天公布最新民調顯示，日本首相高市早苗內閣支持率為54.3%，較5月下滑了5.1個百分點，寫下她上任以來該份民調的最低紀錄。

時事通信社分析指出，高市早苗內閣支持率下滑，可能是受到媒體先前披露高市陣營在去年自民黨總裁選舉期間疑似中傷其他候選人的「抹黑門」事件影響。

時事通信社從6月12日至15日以現場個別面談方式進行全國民調，針對隨機抽樣的18歲以上男女總共2000人進行訪問，有效答覆率為57.1%。

這份民調結果顯示，高市內閣支持率為54.3%，較5月的59.4%下降5.1個百分點；不支持率則上升2.5個百分點至22.2%，達到上任後最高紀錄。

民生議題方面，針對食品飲料消費稅調降問題，當民眾被問及稅率應降至0%還是1%時，回答「0%」的比例為40.7%，回覆「1%」的比例為29.4%，另有22.1%認為「不需要減稅」。

日本媒體「週刊文春」先前披露，高市早苗陣營於去年自民黨總裁選舉期間，在社群媒體上發布抹黑其他候選人的影片。

高市早苗先前雖已多次否認參與其中，但對於如此回覆表達「無法接受」的受訪者有40.4%，認為目前「很難說、不確定」的受訪者則有40.2%，僅有19.4%受訪者認為「可以接受」。

政黨支持率方面，自民黨目前仍以22.8%維持首位，但相較5月已下滑了5.0個百分點，之後依序為參政黨2.9%、公明黨2.3%，以及國民民主黨、中道改革聯合、日本維新會的2.1%。

針對「抹黑門」事件，一位自民黨的資深議員就指出，「這給社會大眾觀感很差」，另一名中生代議員也說，「這就像連續組合拳一樣，後勁會慢慢顯現出來」。

日本維新會的幹部則批評：「目前解釋實在太過牽強。」

中道改革聯合代表（黨主席）小川淳也接受採訪時強調，「相關影片風波已經上升到首相個人資質與操守問題」，同時他指出高市政權的物價對策顯然不足。

對此，內閣官房長官木原稔在記者會上僅保守回應：「我們將繼續腳踏實地落實內閣的各項政策，讓日本變得更強大、更富裕。」

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