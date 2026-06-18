助北京監控異議人士 兩名中英雙國籍男子分判10年與8年

兩名中英雙重國籍人士上月因替中國監控在英國的香港異議人士而遭定罪後，位於倫敦的中央刑事法院今天分別判處兩人10年及8年刑期。

這兩人為66歲退休港警、前香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪（Chung Biu "Bill" Yuen），以及41歲前英國邊境部隊成員和警官衛志樑（Chi Leung"Peter" Wai）。

路透社報導，他們涉嫌自2023年12月至2024年5月期間協助外國情報機構監控目標人士，上月遭到定罪；兩人均否認指控。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）曾表示，對手機通訊等數位資料的分析結果顯示，袁松彪固定與港府相關人士接觸、接收來自香港的指示，接著向衛志樑發派任務，下手目標以英國境內的民主倡議人士為主。

這是英國「國家安全法」2023年12月生效實施以來，首次有人因為協助中國（含香港）被依該法定罪。

衛志樑的罪名還包含他在邊境部隊服務時，曾濫用英國內政部資料庫，向港府和北京方面人士提供指定個資，特別是涉及異議人士和旅英港人、華人的資訊。

法庭資料顯示，2024年5月初被捕之前，衛志樑及其同夥正規劃將下手目標擴大，升級至史密斯（IainDuncan Smith）等「對中鷹派」英國國會議員，包含加入「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的上、下議院議員。

中央刑事法院（Old Bailey）法官齊瑪－葛拉布（Bobbie Cheema-Grubb）指出：「英國如今正面臨外國勢力及其代理人持續、具適應性且通常相當隱密的干預。」

她判處袁松彪8年刑期，衛志樑則被判10年刑期。