快訊

公文用語太玄？驚見「至紉公誼」4字掀熱議 內行曝使用時機

原地退休！威力彩10.38億頭獎一注獨得 獎落這縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

助北京監控異議人士 兩名中英雙國籍男子分判10年與8年

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導
兩名中英雙重國籍人士上月因替中國監控在英國的香港異議人士而遭定罪後，位於倫敦的中央刑事法院今天分別判處兩人10年及8年刑期。示意圖／AI生成
兩名中英雙重國籍人士上月因替中國監控在英國的香港異議人士而遭定罪後，位於倫敦的中央刑事法院今天分別判處兩人10年及8年刑期。示意圖／AI生成

兩名中英雙重國籍人士上月因替中國監控在英國的香港異議人士而遭定罪後，位於倫敦的中央刑事法院今天分別判處兩人10年及8年刑期。

這兩人為66歲退休港警、前香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪（Chung Biu "Bill" Yuen），以及41歲前英國邊境部隊成員和警官衛志樑（Chi Leung"Peter" Wai）。

路透社報導，他們涉嫌自2023年12月至2024年5月期間協助外國情報機構監控目標人士，上月遭到定罪；兩人均否認指控。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）曾表示，對手機通訊等數位資料的分析結果顯示，袁松彪固定與港府相關人士接觸、接收來自香港的指示，接著向衛志樑發派任務，下手目標以英國境內的民主倡議人士為主。

這是英國「國家安全法」2023年12月生效實施以來，首次有人因為協助中國（含香港）被依該法定罪。

衛志樑的罪名還包含他在邊境部隊服務時，曾濫用英國內政部資料庫，向港府和北京方面人士提供指定個資，特別是涉及異議人士和旅英港人、華人的資訊。

法庭資料顯示，2024年5月初被捕之前，衛志樑及其同夥正規劃將下手目標擴大，升級至史密斯（IainDuncan Smith）等「對中鷹派」英國國會議員，包含加入「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的上、下議院議員。

中央刑事法院（Old Bailey）法官齊瑪－葛拉布（Bobbie Cheema-Grubb）指出：「英國如今正面臨外國勢力及其代理人持續、具適應性且通常相當隱密的干預。」

她判處袁松彪8年刑期，衛志樑則被判10年刑期。

北京

相關新聞

烏克蘭正在「軍事革命」！無人機戰術系統改變命運

烏克蘭正在進行一場「軍事事務革命」（revolution in military affairs, RMA）。RMA是指當戰爭結構發生變化，所應用的新技術會推動新型作戰概念理論，進而從根本上改變軍事力量的運用方式，並迫使軍事組織進行變革。

法國「莉亞娜案」：一位11歲女童之死，揭開司法過勞體系弊病

法國西南部小鎮佛勒朗斯（Fleurance）在 2026 年 6 月 7 日舉行了一場遊行。這是一場安靜的示威，沒有人擊鼓或是呼喊口號，所有人只是身穿白衣、手持標語，默默的跟著隊伍前進。這次示威的人數是6千多人，相當於全鎮都到場參與。

對鏡頭燦笑！李在明G7峰會與川普合影 曝「勾小指約定」交流高爾夫

南韓總統李在明今天在社群媒體平台X發文表示，他可能要準備和美國總統川普打1場高爾夫，因為兩人在七大工業國集團（G7）峰會...

涉為陸軍方提供培訓…捷克核防護所長遭撤職 內政部長：完全無法理解

捷克內政部長梅特納（Lubomír Metnar）今天表示，將解除捷克國家核子、化學與生物防護研究所所長德羅帕（Tomá...

開戰以來最大規模 烏克蘭200架無人機襲擊莫斯科

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭18日對俄國首都莫斯科發動俄烏開戰以來最大規模攻擊，近200架無人機打擊莫斯科周邊目標。莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）表示，該地區有17人受傷。

南韓地方選舉「選票短缺」 國會啟動45天調查釐清原因

南韓國會今天在全體會議中決議針對中央選舉管理委員會（選管委）正式啟動為期45天的國會調查，以釐清6月3日地方選舉期間的選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。