澤倫斯基警告俄軍若持續襲擊 「莫斯科將陷入火海」

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏軍對俄羅斯發動大規模無人機襲擊，以報復俄軍本週空襲造成基輔一座歷史悠久的修道院受損。澤倫斯基指出，若俄軍持續攻擊，「莫斯科將陷入火海」。

路透社報導，烏克蘭數十架無人機在夜色中鎖定莫斯科，擊中俄羅斯首都一座煉油廠，這已是該廠本週第二度遭到襲擊。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在傳送給通訊軟體WhatsApp群組記者的語音訊息中表示：「我們不想要這場戰爭，也從未想要這場戰爭，大家都知道這一點，我們的夥伴也知道。但如果烏克蘭陷入火海，你們的莫斯科也會。」

烏克蘭全境15日遭俄羅斯無人機與飛彈襲擊，造成至少10人死亡，並導致擁有千年歷史的基輔洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）受損。

澤倫斯基預定今天出席在布魯塞爾舉行的烏克蘭軍事盟國會議。他表示，會議將討論透過北大西洋公約組織（NATO）計畫向烏克蘭提供防空系統，以及由烏克蘭及其盟國共同建立反彈道飛彈系統等議題。

澤倫斯基呼籲歐洲和美國透過對俄羅斯國防、能源領域及更廣泛的經濟實施制裁，加大對俄羅斯的壓力，以迫使俄國總統普丁（Vladimir Putin）結束戰爭。