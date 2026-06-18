不滿遭比南非種族隔離政權 以外長切斷與歐盟外長聯繫

以色列外交部長今天表示，他正切斷與歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯的所有聯繫，因為有報導指稱，卡拉斯將以色列比作統治南非時期的種族隔離政權。

法新社報導，自2023年10月爆發加薩戰爭，以及以色列定居者在約旦河西岸以色列占領區對巴勒斯坦人施加暴力以來，以色列與歐盟的外交關係一直承受巨大壓力。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）今天指責歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）對以色列的態度「偏執且明顯不公」。

薩爾在社群平台X上寫道：「最近有報導指出，她在訪問墨西哥期間，將以色列比作昔日南非的種族主義隔離政權。然而，截至目前為止，她並未針對這番嚴重言論發表任何否認、澄清或回應。」

他說：「因此，身為以色列外交部長，我別無選擇，只能切斷與卡拉斯女士的所有聯繫，直到她收回對世界上唯一猶太國家、同時也是中東唯一民主國家所發表的這番血祭誹謗（blood libel）。」

根據歐洲媒體「歐洲動態」（Euractiv）報導，卡拉斯是在上個月在訪問墨西哥期間，與墨西哥政府官員舉行閉門會議時發表了這番言論。

卡拉斯今天對薩爾的言論回應，強調歐盟與以色列之間有必要保持持續對話，但拒絕直接回應所謂的「種族隔離」言論。

卡拉斯在X上寫道：「我珍視我們的對話與交流，並抱持開放態度，以尊重和建設性的精神繼續下去。」

她還說：「歐盟始終致力於與以色列建立建設性關係。為了給中東帶來和平，兩國方案仍是唯一可行的道路。」