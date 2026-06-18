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涉為陸軍方提供培訓…捷克核防護所長遭撤職 內政部長：完全無法理解

中央社／ 布拉格18日專電
捷克內政部長梅特納今天表示，將解除捷克國家核子、化學與生物防護研究所所長德羅帕的職務。示意圖，圖為捷克國旗。圖／路透社資料照
捷克內政部長梅特納今天表示，將解除捷克國家核子、化學與生物防護研究所所長德羅帕的職務。示意圖，圖為捷克國旗。圖／路透社資料照

捷克內政部長梅特納（Lubomír Metnar）今天表示，將解除捷克國家核子、化學與生物防護研究所所長德羅帕（TomášDropa）的職務，原因是該研究所為中國軍事專家提供培訓，且中方曾多次進入捷克核防護實驗室，引發安全疑慮。

梅特納今天向捷克媒體Deník N表示：「這讓我感到震驚。我非常意外，完全無法理解。」

梅特納認為與中方的這項合作屬於「安全事件」，已下令調查所有相關情況，並強調：「所長必須立即離職。」

梅特納說：「目前正在調查他們究竟可能獲得哪些資訊、曾到過哪些地方，以及其他相關情況。」

德羅帕則向Deník N表示，是中方主動提出參訪與培訓申請，而這項合作對捷克的科學研究工作具實際效益。對於自己將被撤職的消息，德羅帕並未作出回應。

根據報導，中國軍事專家已連續第3年前往捷克中部普日布拉姆（Příbram）附近的研究所園區。近期的一次培訓發生在5月，中方支付近80萬克朗（約新台幣120萬元）。

另一次培訓原訂於今年秋天舉行。中方專家將學習如何偵測各類生物物質，並且計畫參加與軍事技術相關的培訓課程。

德羅帕表示，中方所接觸的僅是一些基礎內容，例如試戴防毒面具或查看過濾器等。他認為，這類資訊透過網路搜尋引擎也能取得。

捷克國家核子、化學與生物防護研究所（Státníústav jaderné, chemické a biologické ochrany）為負責核子、生物、化學威脅防護研究、技術測試與國家安全培訓的政府科研機構，在普日布拉姆設有實驗室與測試設施。

捷克

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