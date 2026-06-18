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小馬可仕訪俄晤普亭 拓展外交經貿互動

中央社／ 馬尼拉18日專電
圖為俄羅斯總統普亭（左）及菲律賓總統小馬可仕（右）。圖／歐新社
圖為俄羅斯總統普亭（左）及菲律賓總統小馬可仕（右）。圖／歐新社

菲律賓持續深化與美、日安全合作之際，菲律賓總統小馬可仕也嘗試拓展與俄羅斯的外交及經貿互動，與俄羅斯總統普亭舉行雙邊會談，討論能源安全、糧食安全及觀光合作。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）16日深夜從馬尼拉啟程，前往俄羅斯喀山市（Kazan），以東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席身分，與普亭（VladimirPutin）共同出席17日至18日舉行的東協-俄羅斯紀念峰會。

此行是小馬可仕自2022年就任總統後首次訪問俄羅斯，與普亭在場邊舉行雙邊會談。

根據菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）發布的新聞稿，小馬可仕指出，菲俄雙邊貿易往來雖然穩定，但仍有許多尚待開發的合作空間，並感謝俄羅斯就影響雙邊貿易的結構性問題，與菲律賓進行「前瞻性交流」。

小馬可仕提到，菲俄去年9月在莫斯科舉行雙邊經貿合作會議，已將能源安全與糧食安全列為共同優先事項，雙方企業也在場邊探索合作機會，涵蓋創新科技、零售產品、化妝品、食品加工及工業合作等領域。

菲律賓前總統老馬可仕（Ferdinand Marcos Sr.）曾於1976年訪問當時的蘇聯，促成馬尼拉與莫斯科建交。今年適逢雙方建交50週年，小馬可仕說，此次會晤別具意義，希望維持定期政治磋商機制，擴大雙邊合作。

另一方面，PCO引述菲律賓駐俄羅斯大使拜連（Igor Garlit Bailen）表示，多家俄羅斯航空公司正尋求恢復或新增直飛菲律賓航線，有望促進雙方人員往來及觀光交流。

拜連說，俄羅斯旅客對菲律賓的長灘島、艾尼島等景點旅遊深感興趣，S7航空公司已申請從伊爾庫次克（Irkutsk）、海參崴（Vladivostok）與哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）等城市直飛菲律賓的馬尼拉與宿霧，現正等候菲律賓民航委員會（CAB）批准。

他說，菲律賓目前正積極拓展中國、南韓及美國以外的新興觀光客市場，並補充，在東南亞國家協會的成員國當中，俄羅斯遊客較為青睞泰國、印尼與越南。

小馬可仕 菲律賓 俄羅斯 普亭

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