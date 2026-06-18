聽新聞
0:00 / 0:00
立陶宛無大陸外交官逾一年 擬同意設臨時代辦處
立陶宛自2021年允許台灣成立代表處以來，與中國外交關係進入僵局，去年5月起，境內已無中國外交官員。立陶宛國會外交委員會主席莫圖扎斯17日表示，立方已提出同意中國現階段在立陶宛設立「臨時代辦處」。
立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）昨日接受當地電台訪問時指出，立陶宛先前曾拒絕相關提議，但目前已提出同意中國設立臨時代辦處的方案。
立陶宛2021年底允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處，引發中國不滿。中國隨後對立陶宛實施外交與經濟制裁，將雙方外交關係降至代辦層級，並召回駐立陶宛大使，同時要求立陶宛召回其駐中國大使。
中方外交官後來以「臨時代辦處」名義申請新的外交官員證，立陶宛方面不予承認，拒絕簽發，導致自2025年5月起，立陶宛境內不再有中國外交官。
據報導，莫圖札斯表示，雙方目前已就領事服務安排達成共識，包括簽證核發事宜。依相關安排，中國公民以及部分跨國家庭成員，可在北京及中國其他城市申請赴立陶宛簽證。
他指出，相關措施已獲企業界正面回應，因部分中國技術人員需赴立陶宛提供設備維護等服務。
莫圖札斯表示，立陶宛已經提出方案，改善雙邊關係的「球」現在在中國那一方。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。