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立陶宛無大陸外交官逾一年 擬同意設臨時代辦處

中央社／ 維爾紐斯18日專電
立陶宛自2021年允許台灣成立代表處以來，與大陸外交關係進入僵局，去年5月起，境內已無大陸外交官員。示意圖／ingimage
立陶宛自2021年允許台灣成立代表處以來，與大陸外交關係進入僵局，去年5月起，境內已無大陸外交官員。示意圖／ingimage

立陶宛自2021年允許台灣成立代表處以來，與中國外交關係進入僵局，去年5月起，境內已無中國外交官員。立陶宛國會外交委員會主席莫圖扎斯17日表示，立方已提出同意中國現階段在立陶宛設立「臨時代辦處」。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）昨日接受當地電台訪問時指出，立陶宛先前曾拒絕相關提議，但目前已提出同意中國設立臨時代辦處的方案。

立陶宛2021年底允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處，引發中國不滿。中國隨後對立陶宛實施外交與經濟制裁，將雙方外交關係降至代辦層級，並召回駐立陶宛大使，同時要求立陶宛召回其駐中國大使。

中方外交官後來以「臨時代辦處」名義申請新的外交官員證，立陶宛方面不予承認，拒絕簽發，導致自2025年5月起，立陶宛境內不再有中國外交官。

據報導，莫圖札斯表示，雙方目前已就領事服務安排達成共識，包括簽證核發事宜。依相關安排，中國公民以及部分跨國家庭成員，可在北京及中國其他城市申請赴立陶宛簽證。

他指出，相關措施已獲企業界正面回應，因部分中國技術人員需赴立陶宛提供設備維護等服務。

莫圖札斯表示，立陶宛已經提出方案，改善雙邊關係的「球」現在在中國那一方。

北京 立陶宛

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