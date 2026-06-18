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對鏡頭燦笑！李在明G7峰會與川普合影 曝「勾小指約定」交流高爾夫

中央社／ 首爾17日綜合外電報導
南韓總統李在明（右）與美國總統川普（左）自拍。圖／取自李在明X@Jaemyung_Lee
南韓總統李在明（右）與美國總統川普（左）自拍。圖／取自李在明X@Jaemyung_Lee

南韓總統李在明今天在社群媒體平台X發文表示，他可能要準備和美國總統川普打1場高爾夫，因為兩人在七大工業國集團（G7）峰會場合聊到相關話題，他收到川普「勾小指約定」。

法新社報導，李在明在貼文中說，他與川普（Donald Trump）本週在法國的艾維安巴恩（Evian-Les-Bains）召開的峰會期間共進晚餐，兩人「就朝鮮半島和平及韓美關係進行了深入討論，並取得重大進展」。

根據李在明的貼文，兩人不只談論公務，川普還「聊到高爾夫，說他想和我們打1場，我的妻子已（和他）勾小指約定」。

李在明又說，在隔天的午餐會上，川普送給他1支印有自己簽名的招牌黑色簽字筆。他在貼文中附上這份禮物的照片，以及兩人相鄰而坐對鏡頭微笑的照片。

李在明寫道，川普在道別時「再次說我們一定要一起打高爾夫。我原本以為他只是隨口一說，但看來我得開始準備了」。

李在明 川普 G7 南韓 美國 高爾夫

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