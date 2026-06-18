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美防長肯定北約盟友防務進展 稱「部分國家必須做更多」

中央社／ 布魯塞爾18日綜合外電報導
美國戰爭部長赫格塞斯。圖／路透社
美國戰爭部長赫格塞斯。圖／路透社

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天肯定北大西洋公約組織（NATO）盟國在執行國防支出承諾方面的進展，並表示部分國家必需「做更多」。

路透社報導，赫格塞斯在北約國防部長會議開始前表示，「許多國家確實正在履行承諾，有些國家還需要加把勁，這一點我們不管在私下或公開場合都會直說。」

他強調：「我認為這很重要，朋友之間要坦誠相待。」

預計7月於土耳其首都安卡拉（Ankara）舉行年度峰會的北約，將努力展現歐洲成員國已提高國防支出，以便向美國總統川普（Donald Trump）證明北約正邁進去年所提、各國軍事支出占國內生產毛額（GDP）比重達5%的承諾。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）說：「就國防支出而言，我們正目睹鉅額資金湧入。歐洲與加拿大2025年國防支出相較2024年大增逾900億美元，增幅接近20%。」

儘管北約方面給予正面評價，仍有北約官員表示，包括斯洛維尼亞及捷克在內等歐洲3國，今年國防支出占GDP比重恐難達到2%這個關鍵門檻。

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