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烏克蘭無人機襲莫斯科 俄國稱至少兩年來最大攻擊

中央社／ 莫斯科18日綜合外電報導
俄羅斯官員表示，烏克蘭今天對莫斯科發動至少兩年來最大規模的無人機攻擊，導致首都及周邊地區多處起火，並迫使俄國最大機場疏散旅客。圖／法新社
俄羅斯官員表示，烏克蘭今天對莫斯科發動至少兩年來最大規模的無人機攻擊，導致首都及周邊地區多處起火，並迫使俄國最大機場疏散旅客。圖／法新社

俄羅斯官員表示，烏克蘭今天對莫斯科發動至少兩年來最大規模的無人機攻擊，導致首都及周邊地區多處起火，並迫使俄國最大機場疏散旅客。

法新社報導，社群媒體上未經證實的影片顯示，莫斯科市區黑煙直竄天際，此外還可見到無人機在空中盤旋。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在通訊軟體Telegram說：「防空部隊正持續抵禦大規模攻擊，數架無人機飛抵莫斯科煉油廠（MNPZ）。」當局已在煉油廠周邊實施交通管制。

索比亞寧並未說明煉油廠受損情況，但多家俄國媒體報導，煉油廠起火燃燒。

俄國最繁忙的謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo）表示，攻擊期間已將旅客疏散至安全地點，並限制航班起降。

莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）說，有一架無人機墜入莫斯科茹科夫斯基（Zhukovsky）地區一棟公寓大樓，另有無人機殘骸在首都郊區一座購物中心引發火災。

索比亞寧指出，俄軍防空系統已擊落180架飛往莫斯科的無人機；俄羅斯國防部則表示，夜間共攔截逾500架烏克蘭無人機。

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報導，這是莫斯科至少兩年來遭遇的最大規模攻擊。

美國總統川普本週稍早在法國出席七大工業國集團（G7）峰會時談到，莫斯科應與烏克蘭「達成協議」以結束戰爭。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）多次拒絕與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）面對面會談，並稱俄方將以武力奪取烏東頓巴斯（Donbas）地區。

澤倫斯基今天表示，烏軍連夜攻擊莫斯科附近一座煉油廠，以及俄羅斯境內和遭占領土的其他目標，並稱這些行動是對俄軍攻擊的「正當回應」。

澤倫斯基在社群平台X發文表示：「莫斯科煉油廠本週第2度遇襲，羅斯托夫（Rostov）地區和烏克蘭暫時遭占領地區的目標也受到打擊。這完全是對俄羅斯攻擊我國城市與社區的正當回應。」

烏克蘭 俄羅斯 普亭 澤倫斯基 莫斯科

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