中俄藉資料中心規避制裁 芬蘭情報局示警國安漏洞

芬蘭安全情報局（Supo）警告，俄羅斯與中國可能透過在芬蘭設立資料中心，繞過管制使用先進晶片算力；芬蘭現行法規存在明顯漏洞，使相關投資案得以在缺乏安全審查的情況下推進，造成國安危機。

芬蘭安全情報局資深研究員基維馬基（Veli-PekkaKivimäki）接受芬蘭國家廣播公司（Yle）訪問表示，規避制裁是情報局認定最重大的風險之一。由於先進人工智慧晶片目前禁止出口至中國，俄羅斯也因制裁無法取得相關技術，因此中俄有可能「透過在芬蘭等國投資算力，再從境外遠端使用的方式規避制裁」。

芬蘭目前已有超過百項資料中心計畫湧入，低廉電價與寒冷氣候成為主要投資吸引力。

除了算力問題，資料流向也令情報單位憂心。基維馬基指出，若資料中心背後的實際控制者是中國或俄羅斯等威權國家政府，儲存在其中的資料恐面臨外洩風險。

他表示：「中國有法律要求企業配合政府，一旦背後涉及這類由國家主導的勢力，資料就可能流向不該流去的地方。」

目前最大的問題關鍵在於法規不足，基維馬基表示，外國企業若在芬蘭收購公司，須向經濟暨就業部申報；購買土地則需經國防部審查。然而，若業者只是承租土地並自行興建資料中心，整個計畫可能完全不在國安單位的掌握範圍。

現行法規缺失，也讓地方政府承擔更大責任，科凱邁基（Kokemäki）市長涅米寧（Teemu Nieminen）表示，希望安全情報局能提供相關指引，協助地方政府在投資方案，早期階段就能釐清投資者背景。

涅米寧指出，在相關不動產交易進行前，市府曾主動聯繫外交部、芬蘭國家商務促進局（BusinessFinland）及商工會議所查核投資背景，也廣泛查閱美國媒體報導，能否核准由國防部定奪。

拉彭蘭塔市（Lappeenranta）的做法則有所不同，副市長薩利寧（Tuomo Sallinen）表示，市府在簽署重要合約前，便主動聯繫安全情報局，並向內政部等多個部會徵詢意見。

安全情報局另指出兩項較容易被忽視的風險。

一是「防彈主機」（bulletproof hosting），這類資料中心刻意不查核客戶身分，形同為犯罪活動或國家情報行動提供掩護。荷蘭日前查扣800台涉嫌協助俄羅斯網路行動的伺服器，即為相關案例。

二是資料中心的廢熱回收，若資料中心廢熱轉換為再生能源接入城市供熱系統，未來業者一旦遭到制裁，地方政府恐面臨斷電風險。

在立法方面，芬蘭經濟暨就業部正研擬新的投資許可法，預計於2027年春季生效。未來不涉及企業收購或土地交易的大型資料中心投資案，也將納入強制申報與事前審查機制。

根據規劃，電力規模達100百萬瓦（MW）以上，或涉及人工智慧、量子科技等領域的設施，均須申請投資許可。

據Yle報導，基維馬基表示，外界對資料中心安全風險的認識正逐步提升。「我們正朝著正確的方向前進。」