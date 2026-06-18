南韓地方選舉「選票短缺」 國會啟動45天調查釐清原因

法國西南部小鎮佛勒朗斯（Fleurance）在 2026 年 6 月 7 日舉行了一場遊行。這是一場安靜的示威，沒有人擊鼓或是呼喊口號，所有人只是身穿白衣、手持標語，默默的跟著隊伍前進。這次示威的人數是6千多人，相當於全鎮都到場參與。

2026-06-18 10:12