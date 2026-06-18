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南韓地方選舉「選票短缺」 國會啟動45天調查釐清原因
南韓國會今天在全體會議中決議針對中央選舉管理委員會（選管委）正式啟動為期45天的國會調查，以釐清6月3日地方選舉期間的選票短缺問題。
路透報導，這起選票短缺事件引發民眾抗議、導致選管委主委盧泰嶽請辭，也促使總統李在明下令徹查事件始末。
國會成立的特別調查委員會將針對選管委及各地選舉管理機關展開調查。國會議員指出，此次事件涉及公民投票權受損，也凸顯選務改革的必要性。
調查委員會由執政黨共同民主黨（DemocraticParty）、最大在野黨國民力量黨（People PowerParty）及其他小黨議員組成，並由國民力量黨議員尹相炫（Yoon Sang-hyun）擔任主席。
議長趙正湜（Cho Jeong-sik）強調：「本次調查不是結束，而是開端。國會調查應查明事件原因，並提出能夠獲得國民信任的選務改革方案。」
選管委官員17日指出，上月地方選舉期間，全國共有91個投票所發生選票短缺情況，其中26個投票所一度暫停投票作業。
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