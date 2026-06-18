G7峰會澤倫斯基與川普馬克宏對話 俄烏再爆交火

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普、法國總統馬克宏對話數小時之後，俄羅斯與烏克蘭又爆發新一輪交火；俄國向基輔發射飛彈，烏克蘭無人機則攻打莫斯科的煉油廠。

路透社記者在烏國首都基輔（Kyiv）聽到爆炸聲。烏克蘭東北部蘇米州（Sumy）當局表示，無人機攻擊下，造成1人身亡。烏克蘭大部分地區也都發布空襲警報。

正值澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）試圖擴大對俄羅斯的壓力，要促使俄方談判以結束這場持續4年的戰爭，而基輔在本週已第2次遭受攻擊。

澤倫斯基表示，七大工業國集團（G7）峰會在法國小鎮舉行，他本人在場邊與美國總統川普、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等領袖展開對話。他說對話目的是在結束俄國對烏克蘭的戰爭。

俄羅斯方面，莫斯科市長索比亞寧（SergeiSobyanin）於通訊軟體Telegram發布訊息表示，無人機襲擊莫斯科的煉油廠，已是這座煉油廠本週內第2度遭受攻擊。

知情人士透露，烏克蘭無人機攻擊，曾迫使煉油廠停工，讓俄國多處能源設施損失進一步擴大，俄境油品危機持續惡化。