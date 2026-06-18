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前OPEC主席艾莉森-馬杜克涉收賄 英國法院判決無罪

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導

曾任石油輸出國組織（OPEC）首位女性主席及奈及利亞石油部長的艾利森-馬杜艾克（Diezani Alison-Madueke）今天在英國受賄案中獲判無罪。

法新社報導，辯護律師賴德羅（Jonathan Laidlaw）發布聲明稱，「歷經倫敦南華克刑事法院（SouthwarkCrown Court）5個月的審理後，艾利森-馬杜艾克的6項行賄指控今天均獲判無罪。」

本案是由英國國家打擊犯罪局（National CrimeAgency，NCA）提出，指控她涉嫌於2011年至2015年間涉及相關不法行為。該單位主要打擊重大組織犯罪與跨國犯罪。

艾利森-馬杜艾克被控在奈及利亞石油部長任內收受2家能源公司相關人士提供的「金錢或其他利益」，這2家公司當時獲得奈及利亞國營石油公司的合約。

檢方還指控她享有油氣合約利益方資助的「奢華生活」，包括專車與司機、私人專機，以及倫敦多處房產的裝修與人事費用。

賴德羅今年1月告訴陪審團，本案延宕多年才提出指控，導致「大量足以證明其清白的資料」早已消失，且由於艾利森-馬杜艾克的護照自11年前首次被捕後即遭英國警方扣留，因此無法取得她在奈及利亞住處的相關文件。

艾利森-馬杜艾克曾於2014年至2015年擔任OPEC主席，也是該組織首位女性領導人。她近年涉及不同國家的多起司法案件，其中包括美國。

OPEC 英國 奈及利亞 石油

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