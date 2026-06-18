G7領袖歡迎川普對烏克蘭立場轉變 支持加強對俄施壓

七大工業國集團（G7）領袖今天對美國總統川普在烏克蘭議題上的態度出現轉變表示歡迎，認為美方對俄羅斯採取更強硬立場，展現出前所未有的團結，以推動俄烏戰爭早日結束。

法新社報導，在法國小鎮艾維安（Evian）舉行的3天峰會中，討論焦點集中於川普促成結束伊朗衝突的協議，以及透過加強制裁向俄羅斯施壓，促使其與烏克蘭達成和平協議。

中東局勢出現重大突破，川普簽署一份諒解備忘錄，旨在結束與伊朗長達數月的衝突。英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本與美國領袖也同意一份最終聲明，內容納入烏克蘭戰爭相關議題。這與去年峰會形成鮮明對比，當時川普提前離場，未能完成共同聲明。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）指出：「過程相當艱難，但非常值得。」他形容這份聯合聲明是一項「成功」。

根據聲明內容，除了增加對烏克蘭的防空系統援助外，各國也同意加強制裁俄羅斯戰爭經濟，包括打擊莫斯科的化石燃料收入，以增強施壓力道。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱讚美國對烏克蘭問題出現「非常深刻的轉變」，表示川普已經理解俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）無意真正推動和平。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則稱，針對烏克蘭議題，「雙方有許多共識，這點並非理所當然」，而且「沒有任何摩擦或分歧」。

峰會期間，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）也親自出席。川普多次對俄羅斯展現更強硬態度，強調莫斯科必須尋求協議，並對雙方持續攀升的傷亡人數表達不耐。

外交消息人士透露，G7同意核准對烏克蘭企業取得生產長程飛彈與防空系統的授權。

今天午餐會期間，人工智慧（AI）議題成為焦點。部分G7歐洲成員國主張加強網路安全措施，以保護未成年人免受數位環境快速變遷的影響，但相關倡議引起美國不滿。

G7領袖在聯合聲明中呼籲科技業，「開發並運用相關技術與系統，確保使用者獲得安全、可靠且符合年齡需求的數位體驗。」

川普在艾維安湖畔度假勝地停留期間始終是全場焦點。法國官員對這位行事風格難以預測的美國總統全程參與峰會，並同意簽署G7聯合公報感到相當滿意。

峰會結束後，馬克宏特別邀請川普前往巴黎近郊的凡爾賽宮（Versailles）共進晚餐。

根據川普幕僚發布的影片，在燭光晚宴期間，川普正式簽署旨在結束中東戰爭的諒解備忘錄，現場來賓紛紛鼓掌致意。

川普警告伊朗若未遵守相關責任義務，美國準備恢復軍事行動，表示「如果他們不守規矩，我們就會立刻恢復轟炸，而且直接打在他們頭上」。